НБУ объяснил причину значительного дефицита Бюджета-2018

ukru
В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 79008 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 101808 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 136544 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 134857 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 131849 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126206 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 163849 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117932 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141519 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145338 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Сколько новорожденных зарегистрировано за неделю в Украине: в Минюсте ответили

Сколько новорожденных зарегистрировано за неделю в Украине: в Минюсте ответили

8 марта, 14:07 • 33194 просмотра
Удар рф по Доброполью: количество раненых возросло до 47

Удар рф по Доброполью: количество раненых возросло до 47

8 марта, 14:55 • 48171 просмотра
В Украине расцвели первоцветы: яркие весенние фото

В Украине расцвели первоцветы: яркие весенние фото

8 марта, 15:58 • 54158 просмотра
Трагический случай в Одесской области: 16-летний парень погиб во время фотографирования с ружьем

Трагический случай в Одесской области: 16-летний парень погиб во время фотографирования с ружьем

8 марта, 17:14 • 44419 просмотра
Командующий ВМС Украины намекнул на третью атаку по Крымскому мосту

Командующий ВМС Украины намекнул на третью атаку по Крымскому мосту

8 марта, 17:53 • 34868 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 128692 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 163849 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 174723 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 185793 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 243422 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 136544 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 101195 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 105594 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 108379 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 107909 просмотра
Актуальное
НБУ объяснил причину значительного дефицита Бюджета-2018

НБУ объяснил причину значительного дефицита Бюджета-2018

Киев  •  УНН

 • 9609 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. В декабре 2018 года Государственный бюджет выполнен со значительным дефицитом в размере 59,1 млрд грн прежде всего из-за традиционно значительных объемов расходов в конце года, тогда как рост доходов оставалось сравнительно умеренным. Значительным был и дефицит сводного бюджета по итогам 2018 года - 67,8 млрд грн. Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка Украины за январь, передает УНН.

"В декабре государственный бюджет ожидаемо выполнен со значительным дефицитом (59,1 млрд грн) по сравнению с почти нулевым сальдо по итогам января-ноября. Формирование дефицита стало результатом традиционно значительных объемов расходов в декабре на фоне и в дальнейшем умеренного роста доходов государственного бюджета", - сообщили в НБУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Госдолг Украины в прошлом году сократился до 62,7% ВВП

Доходы в декабре 2018 года превысили прошлогодний показатель на 23% г/г, но годовые темпы роста были несколько меньше по сравнению с предыдущим месяцем за счет почти всех ключевых налогов, прежде всего налоговых поступлений с ввезенных в Украину товаров.

"Это произошло под влиянием укрепления гривны и резкого снижения темпов роста импорта. При этом внутренние налоги обеспечили основной вклад в рост доходов благодаря возвращению к росту в конце года объемов производства отдельных подакцизных товаров (в частности табачных изделий), высоким темпам роста заработной платы, а также из-за несколько меньшего объема возмещения НДС по сравнению со среднемесячными объемами предыдущих одиннадцать месяцев", - пояснили в регуляторе.

Другим важным источником роста доходов, как отмечается, были неналоговые поступления благодаря перечислению НАК "Нафтогаз Украины" остатка дивидендов в 7,9 млрд грн за 2017 год (в прошлом году дивиденды были полностью перечислены в июне).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Остатки на казначейском счете выросли на 20%

"Традиционно на декабрь пришлись наибольшие объемы расходов - 14,6% годового объема. Наиболее заметным был рост затрат на использование товаров и услуг (на 50,3% г/г), которые имели основной вклад в увеличение расходов. Также крупнейшими за год были перечисления Пенсионному фонду, в частности на погашение ссуд на покрытие разрывов в ликвидности в предыдущие периоды", - отметили в НБУ.

В то же время темпы прироста по другим направлениям текущих расходов, как сообщается, снизились. Ожидаемо замедлился рост расходов на обслуживание долга, а расходы на текущие трансферты и другие текущие расходы сократились. Рост капитальных расходов остался высоким, хотя темпы уменьшились на фоне высокой базы сравнения, добавили в Нацбанке.

В декабре местные бюджеты, как указано, выполнены с дефицитом в 30,7 млрд грн вследствие дальнейшего наращивания расходов на фоне сокращения собственных поступлений. Такое сальдо обусловило формирование годового дефицита местных бюджетов (8,5 млрд грн).

"Учитывая дефицит бюджетов всех уровней, отрицательное сальдо сводного бюджета в декабре достигло 89,8 млрд грн, а годовой дефицит составил 67,8 млрд грн, превысив показатель 2017 года", - указали в НБУ.

Напомним, в Минфине заявили, что дефицит Бюджета в 2018 году был в пределах запланированного.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы