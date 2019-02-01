НБУ объяснил причину значительного дефицита Бюджета-2018

"В декабре государственный бюджет ожидаемо выполнен со значительным дефицитом (59,1 млрд грн) по сравнению с почти нулевым сальдо по итогам января-ноября. Формирование дефицита стало результатом традиционно значительных объемов расходов в декабре на фоне и в дальнейшем умеренного роста доходов государственного бюджета", - сообщили в НБУ.

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Доходы в декабре 2018 года превысили прошлогодний показатель на 23% г/г, но годовые темпы роста были несколько меньше по сравнению с предыдущим месяцем за счет почти всех ключевых налогов, прежде всего налоговых поступлений с ввезенных в Украину товаров.

"Это произошло под влиянием укрепления гривны и резкого снижения темпов роста импорта. При этом внутренние налоги обеспечили основной вклад в рост доходов благодаря возвращению к росту в конце года объемов производства отдельных подакцизных товаров (в частности табачных изделий), высоким темпам роста заработной платы, а также из-за несколько меньшего объема возмещения НДС по сравнению со среднемесячными объемами предыдущих одиннадцать месяцев", - пояснили в регуляторе.

Другим важным источником роста доходов, как отмечается, были неналоговые поступления благодаря перечислению НАК "Нафтогаз Украины" остатка дивидендов в 7,9 млрд грн за 2017 год (в прошлом году дивиденды были полностью перечислены в июне).

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"Традиционно на декабрь пришлись наибольшие объемы расходов - 14,6% годового объема. Наиболее заметным был рост затрат на использование товаров и услуг (на 50,3% г/г), которые имели основной вклад в увеличение расходов. Также крупнейшими за год были перечисления Пенсионному фонду, в частности на погашение ссуд на покрытие разрывов в ликвидности в предыдущие периоды", - отметили в НБУ.

В то же время темпы прироста по другим направлениям текущих расходов, как сообщается, снизились. Ожидаемо замедлился рост расходов на обслуживание долга, а расходы на текущие трансферты и другие текущие расходы сократились. Рост капитальных расходов остался высоким, хотя темпы уменьшились на фоне высокой базы сравнения, добавили в Нацбанке.

В декабре местные бюджеты, как указано, выполнены с дефицитом в 30,7 млрд грн вследствие дальнейшего наращивания расходов на фоне сокращения собственных поступлений. Такое сальдо обусловило формирование годового дефицита местных бюджетов (8,5 млрд грн).

"Учитывая дефицит бюджетов всех уровней, отрицательное сальдо сводного бюджета в декабре достигло 89,8 млрд грн, а годовой дефицит составил 67,8 млрд грн, превысив показатель 2017 года", - указали в НБУ.

Напомним, в Минфине заявили, что дефицит Бюджета в 2018 году был в пределах запланированного.