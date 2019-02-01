Залишки на казначейському рахунку зросли на 20%
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Протягом січня цього року залишки на рахунку Держказначейства збільшилися на 20%. Про це свідчать дані Державної казначейської служби, передає УНН.
"11 млрд 928,3 млн грн на єдиному казначейському рахунку станом на 1 лютого 2019 року", - повідомили у казначействі.
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На початок січня, за даними Мінфіну, залишки на єдиному казначейському рахунку становили 9,9 млрд грн. Таким чином, за місяць вони зросли на 20%.
Станом на 1 грудня 2018 року сума коштів на єдиному казначейському рахунку становила близько 17,2 млрд грн.