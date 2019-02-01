Остатки на казначейском счете выросли на 20%
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. В январе этого года остатки на счету Госказначейства увеличились на 20%. Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы, передает УНН.
"11 млрд 928,3 млн грн на едином казначейском счету по состоянию на 1 февраля 2019 года", - сообщили в казначействе.
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На начало января, по данным Минфина, остатки на едином казначейском счете составляли 9,9 млрд грн. Таким образом, за месяц они выросли на 20%.
По состоянию на 1 декабря 2018 года сумма средств на едином казначейском счете составляла около 17,2 млрд грн.