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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 1351 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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10:25 • 30730 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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6 марта, 17:12 • 145164 просмотра

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Дефицит госбюджета достиг почти 12 млрд грн

Дефицит госбюджета достиг почти 12 млрд грн

Киев  •  УНН

 • 9837 просмотра

КИЕВ. 1 марта. УНН. Государственный бюджет за январь 2019 года выполнен с дефицитом в размере 11,9 млрд грн, передает УНН со ссылкой на данные Минфина.

"Государственный бюджет за январь 2019 года был выполнен с дефицитом в сумме 11,9 млрд грн грн, в т.ч. общий фонд - дефицит в сумме 18,2 млрд гривен", - сообщили в Минфине.

Государственные заимствования на финансирование дефицита государственного бюджета, как сообщается, были осуществлены на внутреннем рынке в размере 41,7 млрд гривен. Осуществление внешних заимствований не предусматривалось в отчетном периоде.

Сводный бюджет за январь 2019 года, как отмечается, выполнен с дефицитом в сумме 0,4 млрд гривен.

В январе 2019 года погашение основной суммы долга госбюджета составило 40,2 млрд гривен. Погашение внутреннего долга равнялось 39,3 млрд грн, внешнего долга - 1 млрд гривен.

От приватизации государственного имущества за январь 2019 года поступило в государственный бюджет 122,3 млн гривен.

Напомним, дефицит государственного бюджета в 2018 году составил 59,2 млрд грн по сравнению с запланированным уровнем в 80,6 млрд грн. По оценке, он составил около 1,7% ВВП.

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