В феврале доходы госбюджета составили 108% от запланированных
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. В феврале 2019 года доходы государственного бюджета совокупно составили 70,3 млрд грн, то есть 108,6% от запланированных. При этом в специальном фонде наплюдаєтся значительное перевыполнение доходов, в то время как в общем - дефицит, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственного казначейства.
В феврале доходы в общий фонд госбюджета составили 97,7% от росписи. Это связано с тем, что фактический рост импорта оказался меньше, чем ожидали при планировании бюджета. Также имела место переплата за газ, сократилось производство табака и т.п.
При этом доходы специального фонда составили 198% от росписи. Госказначейство объясняет это поступлением фонда ввозной пошлины, НДС, акцизных сборов с "евроблях" и т.д.
Кроме того, в результате судебных решений по коррупционным делам в бюджет поступило 1,5 млрд конфискованных средств.
Отмечается, что бюджетные доходы за первые два месяца 2019 года, составивших 124,8 млрд грн (99,2% от росписи), на 12% выше, чем в аналогичный период прошлого года.
Как сообщал УНН, по данным Нацбанка, причиной дефицита государственного бюджета в января 2019 года стало падение доходов на фоне резкого увеличения расходов.
Напомним, государственный бюджет за январь 2019 выполнен с дефицитом 11,9 млрд грн.