Доходы Госбюджета в январе-феврале выросли на 12%

"За два месяца 2019 года доходы Государственного бюджета составили 124,8 млрд грн или 99,2% от росписи. По сравнению с прошлым годом доходы увеличились на 13,3 млрд грн или на 12,0%", - указали в Минфине.

Расходы государственного бюджета за это время составили 138,4 млрд грн, что больше аналогичного показателя 2018 года на 22,3% г / г.

"Дефицит был профинансирован за счет внутренних заимствований. В целом в январе-феврале Минфин разместил ОВГЗ на сумму, эквивалентную 60,1 млрд грн", - указали в Минфине.

Также указано, что 1 марта валютный счет правительства был пополнен благодаря средствам, полученным от займа, осуществленной под гарантии Всемирного банка, в сумме 512 млн евро.

Напомним, в бюджет за два месяца собрали 130 млрд грн таможенных пошлин и налогов.