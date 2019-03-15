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Доходы Госбюджета в январе-феврале выросли на 12%

Киев • УНН

 • 7585 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Доходы Государственного бюджета за два месяца 2019 года достигли 124,8 млрд грн, что на 13,3 млрд грн или на 12% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минфина.

Доходы Госбюджета в январе-феврале выросли на 12%

"За два месяца 2019 года доходы Государственного бюджета составили 124,8 млрд грн или 99,2% от росписи. По сравнению с прошлым годом доходы увеличились на 13,3 млрд грн или на 12,0%", - указали в Минфине.

Расходы государственного бюджета за это время составили 138,4 млрд грн, что больше аналогичного показателя 2018 года на 22,3% г / г.

"Дефицит был профинансирован за счет внутренних заимствований. В целом в январе-феврале Минфин разместил ОВГЗ на сумму, эквивалентную 60,1 млрд грн", - указали в Минфине.

Также указано, что 1 марта валютный счет правительства был пополнен благодаря средствам, полученным от займа, осуществленной под гарантии Всемирного банка, в сумме 512 млн евро.

Напомним, в бюджет за два месяца собрали 130 млрд грн таможенных пошлин и налогов.

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