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Дефицит Госбюджета достиг 13,6 млрд грн

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 марта. УНН. Дефицит государственного бюджета в январе-феврале 2019 года составил 13,6 млрд грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минфина.

Дефицит Госбюджета достиг 13,6 млрд грн

"Дефицит государственного бюджета в январе-феврале составил 13,6 млрд грн", - говорится в сообщении.

Как отмечается, дефицит был профинансирован за счет внутренних заимствований. В целом в январе-феврале Минфин разместил ОВГЗ на сумму, эквивалентную 60,1 млрд грн (из которых ОВГЗ в национальной валюте в сумме 34,8 млрд грн, ОВГЗ в иностранной валюте: 886 млн долл. США и 33 млн евро).

За два месяца 2019 года доходы Государственного бюджета составили 124,8 млрд грн. Так, в феврале доходы Госбюджета составили 70,3 млрд грн, что на 8,6% выше росписи. Доходы в феврале выросли на 24,9% по сравнению с февралем 2018 года. Доходы общего фонда Государственного бюджета в феврале составили 97,9% от росписи, а доходы специального фонда составили 197,9% от росписи.

Поступления от приватизации за два месяца 2019 года составили 154,6 млн грн грн за счет малой приватизации.

Расходы государственного бюджета в январе-феврале составили 138,4 млрд грн, что больше аналогичного показателя 2018 года на 22,3%, в том числе общего фонда - 129,5 млрд грн, что больше аналогичного показателя 2018 года на 20,9%. Уровень выполнения плановых показателей по расходам общего фонда государственного бюджета - 91,4%. Министерство финансов и ГКСУ полностью и своевременно профинансировали необходимые расходы февраля в соответствии с росписью на основании платежных поручений, добавили в ведомстве.

В Минфине напомнили, что по состоянию на 1 марта сумма средств на ЕКС составляла 8,2 млрд грн.

Украинские Национальные Новости

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