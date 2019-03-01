Залишки на казначейському рахунку скоротилися на третину
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Протягом лютого цього року залишки на єдиному рахунку Державного казначейства України зменшилися на майже третину. Про це свідчать дані Державної казначейської служби, передає УНН.
На 1 березня 2019 року на єдиному казначейському рахунку було 8,196 млрд грн.
На початок лютого, за даними Держказначейства, залишки на єдиному казначейському рахунку становили 11,928 млрд грн.
Таким чином, за місяць вони зменшилися на 31,3%.
Нагадаємо, з початку лютого і 19 числа на виплату пенсій Пенсійний фонд України запозичив у Держказначейства 3,8 млрд грн.
Протягом минулого року ПФУ запозичив більше 89 млрд грн, з яких 4,8 млрд грн фонд повернув лише у січні поточного року.