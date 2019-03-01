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Остатки на казначейском счете сократились на треть

Остатки на казначейском счете сократились на треть

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 марта. УНН. В течение февраля этого года остатки на едином счете Государственного казначейства Украины уменьшились почти треть. Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы, передает УНН.

На 1 марта 2019 года на едином казначейском счете было 8,196 млрд грн.

На начало февраля, по данным Госказначейства, остатки на едином казначейском счете составляли 11,928 млрд грн.

Таким образом, за месяц они уменьшились на 31,3%.

Напомним, с начала февраля и 19 числа на выплату пенсий Пенсионный фонд Украины позаимствовал у Госказначейства 3,8 млрд грн.

В течение прошлого года ПФУ заимствовал больше 89 млрд грн, из которых 4,8 млрд грн фонд вернул только в январе текущего года.

Украинские Национальные Новости

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