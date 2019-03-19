Від розміщень ОВДП до держбюджету залучили 12,5 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Міністерство фінансів України у результаті розміщення облігацій внутрішньої державної позики залучило до Державного бюджету 12,5 мільярда гривень. Про це повідомляється на сайті Мінфіну, передає УНН.
"За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 19 березня 2019 року, до державного бюджету залучено 12 530 785 904,77 гривень (за офіційним курсом НБУ)", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 13 березня Мінфін залучив до дербюджету 3,5 млрд грн від розміщень ОВДП.
Як повідомляв УНН, обсяг ОВДП у власності нерезидентів зріс удвічі.
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