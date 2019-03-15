Обсяг ОВДП у власності нерезидентів зріс удвічі

КИЇВ. 15 березня. УНН. Обсяг облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у власності нерезидентів станом на 6 березня зріс більше, ніж удвічі - майже на 7 млрд грн, порівняно із станом на кінець 2018 року. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Мінфіну.