Обсяг ОВДП у власності нерезидентів зріс удвічі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Обсяг облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у власності нерезидентів станом на 6 березня зріс більше, ніж удвічі - майже на 7 млрд грн, порівняно із станом на кінець 2018 року. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Мінфіну.
"Станом на 06.03.2019 обсяг ОВДП, які знаходяться у власності нерезидентів збільшився, більше ніж удвічі (майже на 7 млрд грн) порівняно із станом на кінець 2018 року", - повідомили у Мінфіні.
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У січні-лютому доходність ОВДП, як зазначається, залишалась стабільною, що відбувалось на фоні незмінності основних процентних ставок НБУ.
Нагадаємо, в цілому у січні-лютому Мінфін розмістив ОВДП на суму, еквівалентну 60,1 млрд грн.