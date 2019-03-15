Объем ОВГЗ в собственности нерезидентов вырос вдвое
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Объем облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в собственности нерезидентов по состоянию на 6 марта вырос более чем вдвое - почти на 7 млрд грн, по сравнению с состоянием на конец 2018 года. Об этом сообщает со ссылкой на данные Минфина.
"По состоянию на 06.03.2019 объем ОВГЗ, находящихся в собственности нерезидентов, увеличился более чем в два раза (почти на 7 млрд грн) по сравнению с состоянием на конец 2018 года", - сообщили в Минфине.
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В январе-феврале доходность ОВГЗ, как отмечается, оставалась стабильной, что происходило на фоне неизменности основных процентных ставок НБУ.
Напомним, в целом в январе-феврале Минфин разместил ОВГЗ на сумму, эквивалентную 60,1 млрд грн.