От размещений ОВГЗ в госбюджет привлекли 12,5 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Министерство финансов Украины в результате размещения облигаций внутреннего государственного займа привлекло в Государственный бюджет 12,5 миллиарда гривен. Об этом сообщается на сайте Минфина, передает УНН.
“По результатам размещения облигаций внутреннего государственного займа 19 марта 2019, в государственный бюджет привлечено 12 530 785 904,77 гривен (по официальному курсу НБУ)”, — говорится в сообщении.
Напомним, 13 марта Минфин привлек к госбюджета 3,5 млн грн от размещений ОВГЗ.
Как сообщал УНН, объем ОВГЗ в собственности нерезидентов вырос вдвое.
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