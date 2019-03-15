Минулого року доходи держбюджету зросли на 17%
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Минулого року доходи державного бюджету України зросли на 17% в порівнянні з показником 2017 року. Про це заявила міністр фінансів України Оксана Маркарова під час звітування щодо виконання державного бюджету в 2018 році, передає кореспондент УНН.
"В порівнянні з 2017 роком доходи держбюджету у 2018 році зросли на 17% до 928,1 млрд грн", - зазначила Маркарова.
За її словами, позитивно впливало на виконання дохідної частини бюджету те, що у 2018 р. тривало зростання економіки.
Як наголосила О.Маркарова, це відбувалось, попри складні зовнішні умови для економіки України.
Нагадаємо, за 11 місяців 2018 року Державний бюджет виконано з дефіцитом у сумі 183,6 млн грн.
Обсяг невиконання плану надходжень до держбюджету за 11 місяців 2018 року становить 16,216 млрд гривень, або 1,9%.