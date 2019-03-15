В прошлом году доходы госбюджета выросли на 17%

"По сравнению с 2017 годом доходы госбюджета в 2018 году выросли на 17% до 928,1 млрд грн", - отметила Маркарова.



По ее словам, положительно влияло на выполнение доходной части бюджета, что в 2018 продолжался рост экономики.



Как отметила О.Маркарова, это происходило, несмотря на сложные внешние условия для экономики Украины.



Напомним, за 11 месяцев 2018 Государственный бюджет выполнен с дефицитом в сумме 183,6 млн грн.



Объем невыполнение плана поступлений в госбюджет за 11 месяцев 2018 составляет 16,216 млрд гривен, или 1,9%.