В прошлом году доходы госбюджета выросли на 17%
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. В прошлом году доходы государственного бюджета Украины выросли на 17% по сравнению с показателем 2017 года. Об этом заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова во время отчета о выполнении государственного бюджета в 2018 году, передает корреспондент УНН.
"По сравнению с 2017 годом доходы госбюджета в 2018 году выросли на 17% до 928,1 млрд грн", - отметила Маркарова.
По ее словам, положительно влияло на выполнение доходной части бюджета, что в 2018 продолжался рост экономики.
Как отметила О.Маркарова, это происходило, несмотря на сложные внешние условия для экономики Украины.
Напомним, за 11 месяцев 2018 Государственный бюджет выполнен с дефицитом в сумме 183,6 млн грн.
Объем невыполнение плана поступлений в госбюджет за 11 месяцев 2018 составляет 16,216 млрд гривен, или 1,9%.