Держбюджет недоотримав доходів на 1,9%

“Таким чином доходи держбюджету за 11 місяців поточного року становили 843,133 млрд гривень, що на 16,216 млрд гривень менше від запланованих — 859,349 млрд гривень”, — свідчать дані Держказначейства.

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Проте, порівнюючи з аналогічними показниками за 2017 рік, доходну частину бюджету вдалось збільшити на 16,4%, або 118,66 млрд грн.

Обсяг невиконання плану надходжень загального фонду держбюджету недовиконаний за доходами за звітний період на 1,5%, або на 11,294 млрд гривень.

Крім того, за даними Держказначейства, податкові надходження за 11 місяців 2018 року виявились на 0,6% (на 1,98 млрд грн) нижчими від планового показника — 357,69 млрд грн. При цьому справляння державного мита було виконано із перевищенням плану (309,18 млрд грн при запланованих 309,15 млрд грн).

У січні-листопаді до держбюджету надійшло 203,981 млрд гривень ЄСВ, тоді як в листопаді було перераховано в держбюджет 20,204 млрд гривень. Загалом залишки коштів на Єдиному казначейському рахунку станом на 1 грудня 2018 року становили 17,205 мільярда гривень, що на 17,5% більше показника 1 листопада.

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Таким чином у минулому місяці план по держбюджету було перевиконано за доходами на 2,5%, або на гривень. Доходи держбюджету в минулому місяці становили 95,720 млрд гривень при плані 93,404 млрд гривень. Загальний фонд держбюджету в листопаді перевиконаний за доходами на 3,6%, або на 3,025 млн гривень.

Нагадаємо, держбюджет України за 10 місяців 2018 року було виконано з дефіцитом на рівні 6, 167 млрд грн. Також Україні у 2018 році вдалося трохи скоротити державний борг, який зменшився на 0,35 млрд доларів. Нинішній його показник становить 74,32 млрд доларів.

За даними Рахункової палати, у 2018 році виплати на погашення й обслуговування державного і гарантованого державою боргу збільшилися на 25%, порівняно з минулим роком.