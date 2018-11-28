Україна наростила дефіцит бюджету

“За три тижні листопада дефіцит бюджету виріс майже на 1,4 млрд грн”, — свідчать дані Держказначейства.

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Згідно із попередньою інформацією Мінфіну, оприлюдненою 8 листопада, за січень-жовтень 2018 року державний бюджет було виконано з дефіцитом у сумі 4,8 млрд гривень проти затвердженого у законі про держбюджет граничного рівня у сумі 80,6 млрд гривень, або 2,4% ВВП.

За даними Держказначейства, зведений бюджет за 10 місяців виконаний з профіцитом на рівні 14,425 млрд грн, що удвічі нижче від показника роком раніше, який становив 31,232 млрд грн.

Нагадаємо, Україні у 2018 році вдалося трохи скоротити державний борг, який зменшився на 0,35 млд доларів. Нинішній його показник становить 74,32 млрд доларів.

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За даними Рахункової палати, у 2018 році виплати на погашення й обслуговування державного і гарантованого державою боргу збільшилися, порівняно з відповідним періодом 2017 року, і становили більше 25% здійснених у січні-вересні цього року витрат державного бюджету.

23 листопада Верховна Рада погодила держбюджет на 2019 рік із дефіцитом 89 мільярдів 989 мільйонів гривень. 19 жовтня Кабмін підвищив ціни на газ для населення на 23,5% — до 8 550 грн за тис. куб. м. З урахуванням усіх вимог МВФ було погоджено нову 14-місячну програму з Україною у форматі SBA на 3,9 млрд дол. США.

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Наразі Україна, окрім траншу МВФ, очікує надходження першої частини траншу макрофінансової допомоги ЄС у розмірі 500 мільйонів євро.