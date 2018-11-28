Україна наростила дефіцит бюджету

ukru
23 березня, 12:58 • 176745 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 462974 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 450139 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 436395 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 439603 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 318614 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 261719 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 510658 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 177789 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 437453 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
6 м/с
80 %
755 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Радник Президента США заявив, що припинення вогню по інфраструктурі вже набуло чинності

Радник Президента США заявив, що припинення вогню по інфраструктурі вже набуло чинності

23 березня, 20:00 • 57692 перегляди
У Саудівській Аравії завершилася зустріч між командами України і США - Умєров

У Саудівській Аравії завершилася зустріч між командами України і США - Умєров

23 березня, 20:54 • 64322 перегляди
У Києві вночі пролунали звуки вибухів: що відомо

У Києві вночі пролунали звуки вибухів: що відомо

23 березня, 23:46 • 60571 перегляди
Через атаку безпілотників на Київщині травмований чоловік

Через атаку безпілотників на Київщині травмований чоловік

01:03 • 52322 перегляди
В Мелітополі окупанти ввели обов'язкову військову підготовку для школярів - ЦНС

В Мелітополі окупанти ввели обов'язкову військову підготовку для школярів - ЦНС

01:42 • 53326 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 428069 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 510639 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 437440 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 388786 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 336019 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 167519 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 164366 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 164955 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 159345 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 162552 перегляди
Актуальне
Україна наростила дефіцит бюджету

Україна наростила дефіцит бюджету

Київ • УНН

 • 12226 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. Держбюджет України за 10 місяців 2018 року виповнено з дефіцитом на рівні 6, 167 млрд грн. Про це свідчать дані на сайті Державної казначейської служби України, передає УНН. 

“За три тижні листопада дефіцит бюджету виріс майже на 1,4 млрд грн”, — свідчать дані Держказначейства.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Названо ключові проблеми із наповнюваністю держбюджету-2018

Згідно із попередньою інформацією Мінфіну, оприлюдненою 8 листопада, за січень-жовтень 2018 року державний бюджет було виконано з дефіцитом у сумі 4,8 млрд гривень проти затвердженого у законі про держбюджет граничного рівня у сумі 80,6 млрд гривень, або 2,4% ВВП.

За даними Держказначейства, зведений бюджет за 10 місяців виконаний з профіцитом на рівні 14,425 млрд грн, що удвічі нижче від показника роком раніше, який становив 31,232 млрд грн.

Нагадаємо, Україні у 2018 році вдалося трохи скоротити державний борг, який зменшився на 0,35 млд доларів. Нинішній його показник становить 74,32 млрд доларів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Державна казна за рік "схудла" на 2,8%

За даними Рахункової палати, у 2018 році виплати на погашення й обслуговування державного і гарантованого державою боргу збільшилися, порівняно з відповідним періодом 2017 року, і становили більше 25% здійснених у січні-вересні цього року витрат державного бюджету.

23 листопада  Верховна Рада погодила держбюджет на 2019 рік із дефіцитом 89 мільярдів 989 мільйонів гривень. 19 жовтня Кабмін підвищив ціни на газ для населення на 23,5% — до 8 550 грн за тис. куб. м. З урахуванням усіх вимог МВФ було погоджено нову 14-місячну програму з Україною у форматі SBA на 3,9 млрд дол. США.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Пікові виплати України по боргам у 2019 році "з'їдять" 40% доходів казни

Наразі Україна, окрім траншу МВФ, очікує надходження першої частини траншу макрофінансової допомоги ЄС у розмірі 500 мільйонів євро.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$71.32
Bitcoin
$86,866.70
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,050.62
Ethereum
$2,040.10