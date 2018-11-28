Украина нарастила дефицит бюджета
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Госбюджет Украины за 10 месяцев 2018 року выполнен с дефицитом на уровне 6,167 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные на сайте Государственной казначейской службы Украины, передает УНН.
“За три недели ноября дефицит бюджета вырос почти на 1,4 млрд грн”, — свидетельствуют данные Госказначейства.
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Согласно предварительной информации Минфина, обнародованной 8 ноября, за январь-октябрь 2018 года государственный бюджет был выполнен с дефицитом в сумме 4,8 млрд гривен против утвержденного в законе о госбюджете предельного уровня в сумме 80,6 млрд гривен, или 2,4% ВВП.
По данным Госказначейства, сводный бюджет за 10 месяцев выполнен с профицитом на уровне 14,425 млрд грн, что вдвое ниже показателя годом ранее, составившего 31,232 млрд грн.
Напомним, Украине в 2018 году удалось немного сократить государственный долг, который уменьшился на 0,35 млд долларов. Нынешний его показатель составляет 74,32 млрд долларов.
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По данным Счетной палаты, в 2018 году выплаты на погашение и обслуживание государственного и гарантированного государством долга увеличились по сравнению с соответствующим периодом 2017 года, и составили более 25% осуществленных в январе-сентябре этого года расходов государственного бюджета.
23 ноября Верховная Рада согласовала госбюджет на 2019 год с дефицитом 89 миллиардов 989 миллионов гривен. 19 октября Кабмин повысил цены на газ для населения на 23,5% — до 8550 грн за тыс. куб. м. С учетом всех требований МВФ была согласована новая 14-месячная программа с Украиной в формате SBA на 3,9 млрд долл. США.
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Сейчас Украина, кроме транша МВФ, ожидает поступления первой части транша макрофинансовой помощи ЕС в размере 500 миллионов евро.