Госбюджет недополучил доходов на 1,9%

"Таким образом доходы госбюджета за 11 месяцев текущего года составили 843,133 млрд гривен, что на 16,216 млрд гривен меньше запланированных - 859,349 млрд гривен", - свидетельствуют данные Госказначейства.

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Однако, по сравнению с аналогичными показателями за 2017, доходную часть бюджета удалось увеличить на 16,4%, или 118,66 млрд грн.

Объем невыполнения плана поступлений общего фонда госбюджета недовыполнен по доходам за отчетный период на 1,5%, или на 11,294 млрд гривен.

Кроме того, по данным Госказначейства, налоговые поступления за 11 месяцев 2018 оказались на 0,6% (на 1,98 млрд грн) ниже планового показателя - 357,69 млрд грн. При этом взимания государственной пошлины был выполнен с превышением плана (309,18 млрд грн при запланированных 309,15 млрд грн).

В январе-ноябре в госбюджет поступило 203,981 млрд гривен ЕСВ, тогда как в ноябре было перечислено в госбюджет 203,981 млрд гривень ЄСВ, тоді як в листопаді було перераховано в держбюджет 20,204 млрд гривен. В общем остатки средств на Едином казначейском счете по состоянию на 1 декабря 2018 составляли 17,205 миллиарда гривен, что на 17,5% больше показателя 1 ноября.

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Таким образом в прошлом месяце план по госбюджета был перевыполнен по доходам на 2,5%, или на 2,316 млрд гривен. Доходы госбюджета в прошлом месяце составляли 95,720 млрд гривен при плане 93,404 млрд гривен. Общий фонд госбюджета в ноябре перевыполнен по доходам на 3,6%, или на 3,025 млн гривен.

Напомним, госбюджет Украины за 10 месяцев 2018 года был исполнен с дефицитом на уровне 6, 167 млрд грн. Также Украина в 2018 году удалось немного сократить государственный долг, который уменьшился на 0,35 млрд долларов. Нынешний его показатель составляет 74,32 млрд долларов.

По данным Счетной палаты, в 2018 году выплаты на погашение и обслуживание государственного и гарантированного государством долга увеличились на 25%, по сравнению с прошлым годом.