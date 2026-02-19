Кабмін призначив заступника міністру освіти та погодив низку заступників очільників ОВА
Київ • УНН
Кабінет міністрів призначив Анастасію Софієнко заступником міністра освіти і науки. Також погоджено призначення заступників голів Вінницької, Дніпропетровської, Запорізької та Івано-Франківської ОДА.
Кабінет міністрів призначив заступника міністра освіти та науки, а також погодив призначення низки заступників очільників обласних військових адміністрацій. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає УНН.
Деталі
Як повідомив Мельничук, Кабмін призначив Анастасію Софієнко заступником міністра освіти і науки.
Крім того погоджено призначення:
- Сергія Здітовецького першим заступником голови Вінницької обласної державної адміністрації;
- Дениса Столяренка заступником голови Вінницької обласної державної адміністрації;
- Олександра Федоровича заступником голови Вінницької обласної державної адміністрації;
- Андрія Баска заступником голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації;
- Михайла Гнатюка заступником голови Запорізької обласної державної адміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;
- Ігоря Мандаря заступником голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
