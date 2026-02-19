Кабмін призначив заступника міністру освіти та погодив низку заступників очільників ОВА

Кабінет міністрів призначив заступника міністра освіти та науки, а також погодив призначення низки заступників очільників обласних військових адміністрацій. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає УНН.

Деталі

Як повідомив Мельничук, Кабмін призначив Анастасію Софієнко заступником міністра освіти і науки.

Крім того погоджено призначення:

Сергія Здітовецького першим заступником голови Вінницької обласної державної адміністрації;

Дениса Столяренка заступником голови Вінницької обласної державної адміністрації;

Олександра Федоровича заступником голови Вінницької обласної державної адміністрації;

Андрія Баска заступником голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації;

Михайла Гнатюка заступником голови Запорізької обласної державної адміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;

Ігоря Мандаря заступником голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Нагадаємо

Наглядова рада ТОВ "Оператор ГТС України" на своєму засіданні 7 лютого 2026 року ухвалила рішення про призначення Наталії Бойко виконуючою обов’язки генерального директора Товариства.