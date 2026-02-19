$43.290.03
Ексклюзив
15:01 • 10333 перегляди
Україна підтвердила участь на Паралімпіаді-2026 і спростувала бойкот Ігор
Ексклюзив
14:46 • 15308 перегляди
США проти Ірану: чи буде велика війна на Близькому Сході і що вигідно Україні
14:37 • 14109 перегляди
В Україні змінюють підхід до пасажирських поїздів - хочуть зберегти ціни квитків "доступними"
Ексклюзив
13:31 • 24242 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 12:37 • 18332 перегляди
Резонансне інтерв’ю Залужного: експерт пояснив, чи можна вважати, що в Україні стартувала передвиборча кампанія
Ексклюзив
19 лютого, 11:28 • 29357 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
19 лютого, 09:20 • 25520 перегляди
"Отруєння" нардепів не пов'язані з харчуванням у їдальні, виявили норовірус - апарат ВР
19 лютого, 09:12 • 25164 перегляди
Дрони СБУ вразили нафтобазу "Великолукська" у псковській області рф - джерело
Ексклюзив
19 лютого, 07:36 • 24379 перегляди
Ями на дорогах: чому зі снігом зникає і асфальт та куди звертатись у разі пошкодження авто
19 лютого, 07:02 • 18531 перегляди
"Вони завжди забувають, що ми не росія": Зеленський розкрив умови проведення виборів в Україні
Кабмін призначив заступника міністру освіти та погодив низку заступників очільників ОВА

Київ • УНН

 • 92 перегляди

Кабінет міністрів призначив Анастасію Софієнко заступником міністра освіти і науки. Також погоджено призначення заступників голів Вінницької, Дніпропетровської, Запорізької та Івано-Франківської ОДА.

Кабмін призначив заступника міністру освіти та погодив низку заступників очільників ОВА

Кабінет міністрів призначив заступника міністра освіти та науки, а також погодив призначення низки заступників очільників обласних військових адміністрацій. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає УНН.  

Деталі 

Як повідомив Мельничук, Кабмін призначив Анастасію Софієнко заступником міністра освіти і науки.

Крім того погоджено призначення: 

  • Сергія Здітовецького першим заступником голови Вінницької обласної державної адміністрації;
    • Дениса Столяренка заступником голови Вінницької обласної державної адміністрації;
      • Олександра Федоровича заступником голови Вінницької обласної державної адміністрації;
        • Андрія Баска заступником голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації;
          • Михайла Гнатюка заступником голови Запорізької обласної державної адміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;
            • Ігоря Мандаря заступником голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

              Нагадаємо 

              Наглядова рада ТОВ "Оператор ГТС України" на своєму засіданні 7 лютого 2026 року ухвалила рішення про призначення Наталії Бойко виконуючою обов’язки генерального директора Товариства.

              Павло Башинський

              Політика
              Кабінет Міністрів України
              Вінницька область
              Івано-Франківська область
              Дніпропетровська область
              Запорізька область
              Верховна Рада України