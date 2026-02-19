The Cabinet of Ministers appointed a Deputy Minister of Education and approved a number of Deputy Heads of Regional State Administrations
Kyiv • UNN
The Cabinet of Ministers has appointed a Deputy Minister of Education and Science, and also approved the appointment of a number of deputy heads of regional military administrations. This was announced by the Cabinet's representative in the Verkhovna Rada, Taras Melnychuk, as reported by UNN.
Details
As reported by Melnychuk, the Cabinet of Ministers appointed Anastasia Sofienko as Deputy Minister of Education and Science.
In addition, the following appointments have been approved:
- Serhiy Zditovetsky as First Deputy Head of the Vinnytsia Regional State Administration;
- Denys Stoliarenko as Deputy Head of the Vinnytsia Regional State Administration;
- Oleksandr Fedorovych as Deputy Head of the Vinnytsia Regional State Administration;
- Andriy Bask as Deputy Head of the Dnipropetrovsk Regional State Administration;
- Mykhailo Hnatiuk as Deputy Head of the Zaporizhzhia Regional State Administration for Digital Development, Digital Transformations, and Digitalization;
- Ihor Mandar as Deputy Head of the Ivano-Frankivsk Regional State Administration for Digital Development, Digital Transformations, and Digitalization.
