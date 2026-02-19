$43.290.03
The Cabinet of Ministers appointed a Deputy Minister of Education and approved a number of Deputy Heads of Regional State Administrations

Kyiv • UNN

 • 42 views

The Cabinet of Ministers appointed Anastasiia Sofiienko as Deputy Minister of Education and Science. The appointments of deputy heads of Vinnytsia, Dnipropetrovsk, Zaporizhzhia, and Ivano-Frankivsk Regional State Administrations were also approved.

The Cabinet of Ministers appointed a Deputy Minister of Education and approved a number of Deputy Heads of Regional State Administrations

The Cabinet of Ministers has appointed a Deputy Minister of Education and Science, and also approved the appointment of a number of deputy heads of regional military administrations. This was announced by the Cabinet's representative in the Verkhovna Rada, Taras Melnychuk, as reported by UNN.  

Details 

As reported by Melnychuk, the Cabinet of Ministers appointed Anastasia Sofienko as Deputy Minister of Education and Science.

In addition, the following appointments have been approved: 

  • Serhiy Zditovetsky as First Deputy Head of the Vinnytsia Regional State Administration;
    • Denys Stoliarenko as Deputy Head of the Vinnytsia Regional State Administration;
      • Oleksandr Fedorovych as Deputy Head of the Vinnytsia Regional State Administration;
        • Andriy Bask as Deputy Head of the Dnipropetrovsk Regional State Administration;
          • Mykhailo Hnatiuk as Deputy Head of the Zaporizhzhia Regional State Administration for Digital Development, Digital Transformations, and Digitalization;
            • Ihor Mandar as Deputy Head of the Ivano-Frankivsk Regional State Administration for Digital Development, Digital Transformations, and Digitalization.

              Recall 

              The Supervisory Board of LLC "Gas Transmission System Operator of Ukraine" at its meeting on February 7, 2026, decided to appoint Natalia Boyko as acting CEO of the Company.

              Pavlo Bashynskyi

              Politics
              Cabinet of Ministers of Ukraine
              Vinnytsia Oblast
              Ivano-Frankivsk Oblast
              Dnipropetrovsk Oblast
              Zaporizhzhia Oblast
              Verkhovna Rada