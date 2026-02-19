Кабмин назначил заместителя министра образования и согласовал ряд заместителей глав ОВА

Кабинет министров назначил заместителя министра образования и науки, а также согласовал назначение ряда заместителей глав областных военных администраций. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.

Детали

Как сообщил Мельничук, Кабмин назначил Анастасию Софиенко заместителем министра образования и науки.

Кроме того, согласовано назначение:

Сергея Здитовецкого первым заместителем председателя Винницкой областной государственной администрации;

Дениса Столяренко заместителем председателя Винницкой областной государственной администрации;

Александра Федоровича заместителем председателя Винницкой областной государственной администрации;

Андрея Баска заместителем председателя Днепропетровской областной государственной администрации;

Михаила Гнатюка заместителем председателя Запорожской областной государственной администрации по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;

Игоря Мандаря заместителем председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Напомним

