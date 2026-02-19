$43.290.03
Эксклюзив
15:01 • 10486 просмотра
Украина подтвердила участие в Паралимпиаде-2026 и опровергла бойкот Игр
Эксклюзив
14:46 • 15697 просмотра
США против Ирана: будет ли большая война на Ближнем Востоке и что выгодно Украине
14:37 • 14431 просмотра
В Украине меняют подход к пассажирским поездам - хотят сохранить цены билетов "доступными"
Эксклюзив
13:31 • 24741 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 12:37 • 18601 просмотра
Резонансное интервью Залужного: эксперт объяснил, можно ли считать, что в Украине стартовала предвыборная кампания
Эксклюзив
19 февраля, 11:28 • 29632 просмотра
Снести или компенсировать стоимость: может ли община Одессы отобрать землю у скандальной клиники Odrex?
19 февраля, 09:20 • 25623 просмотра
"Отравления" нардепов не связаны с питанием в столовой, обнаружили норовирус - аппарат ВР
19 февраля, 09:12 • 25195 просмотра
Дроны СБУ поразили нефтебазу "Великолукская" в псковской области рф - источник
Эксклюзив
19 февраля, 07:36 • 24426 просмотра
Ямы на дорогах: почему со снегом исчезает и асфальт и куда обращаться в случае повреждения авто
19 февраля, 07:02 • 18550 просмотра
"Они всегда забывают, что мы не россия": Зеленский раскрыл условия проведения выборов в Украине
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Кабмин назначил заместителя министра образования и согласовал ряд заместителей глав ОВА

Киев • УНН

 • 470 просмотра

Кабинет министров назначил Анастасию Софиенко заместителем министра образования и науки. Также согласовано назначение заместителей глав Винницкой, Днепропетровской, Запорожской и Ивано-Франковской ОГА.

Кабмин назначил заместителя министра образования и согласовал ряд заместителей глав ОВА

Кабинет министров назначил заместителя министра образования и науки, а также согласовал назначение ряда заместителей глав областных военных администраций. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.  

Детали 

Как сообщил Мельничук, Кабмин назначил Анастасию Софиенко заместителем министра образования и науки.

Кроме того, согласовано назначение: 

  • Сергея Здитовецкого первым заместителем председателя Винницкой областной государственной администрации;
    • Дениса Столяренко заместителем председателя Винницкой областной государственной администрации;
      • Александра Федоровича заместителем председателя Винницкой областной государственной администрации;
        • Андрея Баска заместителем председателя Днепропетровской областной государственной администрации;
          • Михаила Гнатюка заместителем председателя Запорожской областной государственной администрации по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;
            • Игоря Мандаря заместителем председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

              Напомним 

              Наблюдательный совет ООО "Оператор ГТС Украины" на своем заседании 7 февраля 2026 года принял решение о назначении Натальи Бойко исполняющей обязанности генерального директора Общества.

              Павел Башинский

              Политика
              Кабинет Министров Украины
              Винницкая область
              Ивано-Франковская область
              Днепропетровская область
              Запорожская область
              Верховная Рада