Кабмин назначил заместителя министра образования и согласовал ряд заместителей глав ОВА
Киев • УНН
Кабинет министров назначил Анастасию Софиенко заместителем министра образования и науки. Также согласовано назначение заместителей глав Винницкой, Днепропетровской, Запорожской и Ивано-Франковской ОГА.
Кабинет министров назначил заместителя министра образования и науки, а также согласовал назначение ряда заместителей глав областных военных администраций. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.
Детали
Как сообщил Мельничук, Кабмин назначил Анастасию Софиенко заместителем министра образования и науки.
Кроме того, согласовано назначение:
- Сергея Здитовецкого первым заместителем председателя Винницкой областной государственной администрации;
- Дениса Столяренко заместителем председателя Винницкой областной государственной администрации;
- Александра Федоровича заместителем председателя Винницкой областной государственной администрации;
- Андрея Баска заместителем председателя Днепропетровской областной государственной администрации;
- Михаила Гнатюка заместителем председателя Запорожской областной государственной администрации по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;
- Игоря Мандаря заместителем председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
Напомним
Наблюдательный совет ООО "Оператор ГТС Украины" на своем заседании 7 февраля 2026 года принял решение о назначении Натальи Бойко исполняющей обязанности генерального директора Общества.