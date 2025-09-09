Кабмін пришвидшив друк та надсилання повісток

$41.250.03
Свириденко передала керівнику місії МВФ лист із запитом про нову програму співпраці
Ексклюзив
9 вересня, 07:55 • 33115 перегляди
У росії внаслідок вибухів виведено з ладу магістральний нафтопровід і регіональний газогінPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:10 • 59169 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:01 • 52548 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомостіPhoto
9 вересня, 06:31 • 33107 перегляди
Кабмін оновив правила бронювання та мобілізації: акцент на оборонних підприємствах і уточнення процедур
8 вересня, 21:35 • 28992 перегляди
США завершують співпрацю з Європою у протидії дезінформації з боку росії, Китаю та Ірану
8 вересня, 17:31 • 27822 перегляди
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
8 вересня, 16:59 • 39822 перегляди
Єрмак обговорив з Рубіо безпекові гарантії та посилення санкцій проти рф
8 вересня, 15:42 • 57931 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану PhotoVideo
8 вересня, 12:50 • 29281 перегляди
Генсек НАТО вирушить до Лондона на зустріч у форматі "Рамштайн" 9 вересня
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Apple готується представити iPhone 17: як і коли дивитися презентацію9 вересня, 07:22 • 36577 перегляди
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 27745 перегляди
Удари по нафтопереробних заводах рф сприяють прибутковості відповідної галузі у США - Reuters9 вересня, 08:15 • 6830 перегляди
Порошенко ставить рекорди в збагаченні – лише за серпень задекларував майже 1 млрд: до війни він таку суму заробляв за 6 років12:18 • 8138 перегляди
Відзавтра українцям на ТОТ, які не отримали паспорти рф, загрожує примусова депортація - ЦПД12:18 • 4216 перегляди
Apple готується представити iPhone 17: як і коли дивитися презентацію9 вересня, 07:22 • 36586 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:10 • 59164 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомостіPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:01 • 52543 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану PhotoVideo8 вересня, 15:42 • 57930 перегляди
AН-32П Firekiller: український літак гасить масштабні пожежі за кордоном8 вересня, 13:06 • 49188 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Денис Шмигаль
Олена Сосєдка
Андрій Сибіга
Україна
Непал
Донецька область
Польща
Молдова
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 27762 перегляди
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?8 вересня, 15:39 • 30276 перегляди
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків Photo8 вересня, 15:06 • 29208 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 98327 перегляди
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним синомPhoto7 вересня, 08:47 • 55148 перегляди
The Washington Post
Шахед-136
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси

Кабмін пришвидшив друк та надсилання повісток

Київ • УНН

 • 56 перегляди

Кабінет Міністрів спростив процедуру друку та надсилання повісток для призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Тепер повістки можуть надсилатися не лише поштою, а й через державні електронні ресурси та системи електронної взаємодії стратегічних підприємств у поліграфічній галузі.

Тепер вони можуть надсилатися не лише поштою, а й через державні електронні ресурси і системи електронної взаємодії стратегічних підприємств у поліграфічній галузі, пише УНН із посиланням на постанову Кабміна.

Деталі

Як зазначається раніше друк та відправка повісток, сформованих за допомогою Єдиного державного реєстру для призовників, військовозобов’язаних та резервістів поштою здійснювалися Міністерством оборони та спеціальними державними підприємствами стратегічного значення у поліграфічній галузі на підставі відповідних договорів з оператором поштового зв’язку.

Унаслідок змін повістки тепер можуть не лише друкуватися та надсилатися поштою, а й надсилатися через державні електронні ресурси та електронні інформаційні системи державних підприємств стратегічного значення, що прискорює процес оповіщення.

Організація друку повісток може здійснюватися за допомогою системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів та електронних інформаційних ресурсів державних підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави (в поліграфічній галузі)

- ідеться у дописі.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що з 1 вересня представники ТЦК та СП, які працюють у групах оповіщення, зобов'язані використовувати нагрудні боді-камери. Записи з камер зберігаються на захищеному сервері Військової служби правопорядку ЗСУ. 

Альона Уткіна

СуспільствоПолітика
Міністерство оборони України
Збройні сили України