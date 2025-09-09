Кабмін пришвидшив друк та надсилання повісток
Київ • УНН
Кабінет Міністрів спростив процедуру друку та надсилання повісток для призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Тепер повістки можуть надсилатися не лише поштою, а й через державні електронні ресурси та системи електронної взаємодії стратегічних підприємств у поліграфічній галузі.
Тепер вони можуть надсилатися не лише поштою, а й через державні електронні ресурси і системи електронної взаємодії стратегічних підприємств у поліграфічній галузі, пише УНН із посиланням на постанову Кабміна.
Деталі
Як зазначається раніше друк та відправка повісток, сформованих за допомогою Єдиного державного реєстру для призовників, військовозобов’язаних та резервістів поштою здійснювалися Міністерством оборони та спеціальними державними підприємствами стратегічного значення у поліграфічній галузі на підставі відповідних договорів з оператором поштового зв’язку.
Унаслідок змін повістки тепер можуть не лише друкуватися та надсилатися поштою, а й надсилатися через державні електронні ресурси та електронні інформаційні системи державних підприємств стратегічного значення, що прискорює процес оповіщення.
Організація друку повісток може здійснюватися за допомогою системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів та електронних інформаційних ресурсів державних підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави (в поліграфічній галузі)
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що з 1 вересня представники ТЦК та СП, які працюють у групах оповіщення, зобов'язані використовувати нагрудні боді-камери. Записи з камер зберігаються на захищеному сервері Військової служби правопорядку ЗСУ.