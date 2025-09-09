$41.250.03
48.380.22
ukenru
14:25 • 1802 просмотра
Свириденко передала руководителю миссии МВФ письмо с запросом о новой программе сотрудничества
Эксклюзив
9 сентября, 07:55 • 33319 просмотра
В России в результате взрывов выведены из строя магистральный нефтепровод и региональный газопроводPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:10 • 59435 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:01 • 52767 просмотра
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимостиPhoto
9 сентября, 06:31 • 33245 просмотра
Кабмин обновил правила бронирования и мобилизации: акцент на оборонных предприятиях и уточнение процедур
8 сентября, 21:35 • 29046 просмотра
США прекращают сотрудничество с Европой в противодействии дезинформации со стороны россии, Китая и Ирана
8 сентября, 17:31 • 27868 просмотра
Враг атаковал здание Кабмина ракетой "Искандер" - Ермак
8 сентября, 16:59 • 39856 просмотра
Ермак обсудил с Рубио гарантии безопасности и усиление санкций против рф
8 сентября, 15:42 • 58016 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo
8 сентября, 12:50 • 29292 просмотра
Генсек НАТО отправится в Лондон на встречу в формате "Рамштайн" 9 сентября
Кабмин ускорил печать и отправку повесток

Киев • УНН

 • 244 просмотра

Кабинет Министров упростил процедуру печати и отправки повесток для призывников, военнообязанных и резервистов. Теперь повестки могут отправляться не только по почте, но и через государственные электронные ресурсы и системы электронного взаимодействия стратегических предприятий в полиграфической отрасли.

Кабинет Министров упростил процедуру печати и отправки повесток для призывников, военнообязанных и резервистов.

Теперь они могут отправляться не только по почте, но и через государственные электронные ресурсы и системы электронного взаимодействия стратегических предприятий в полиграфической отрасли, пишет УНН со ссылкой на постановление Кабмина.

Подробности

Как отмечается, ранее печать и отправка повесток, сформированных с помощью Единого государственного реестра для призывников, военнообязанных и резервистов по почте осуществлялись Министерством обороны и специальными государственными предприятиями стратегического значения в полиграфической отрасли на основании соответствующих договоров с оператором почтовой связи.

В результате изменений повестки теперь могут не только печататься и отправляться по почте, но и отправляться через государственные электронные ресурсы и электронные информационные системы государственных предприятий стратегического значения, что ускоряет процесс оповещения.

Организация печати повесток может осуществляться с помощью системы электронного взаимодействия государственных электронных информационных ресурсов и электронных информационных ресурсов государственных предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства (в полиграфической отрасли)

- говорится в сообщении.

Напомним

Ранее УНН писал, что с 1 сентября представители ТЦК и СП, работающие в группах оповещения, обязаны использовать нагрудные боди-камеры. Записи с камер хранятся на защищенном сервере Военной службы правопорядка ВСУ. 

Алена Уткина

ОбществоПолитика
Министерство обороны Украины
Вооруженные силы Украины