Кабмин ускорил печать и отправку повесток

Кабинет Министров упростил процедуру печати и отправки повесток для призывников, военнообязанных и резервистов.

Теперь они могут отправляться не только по почте, но и через государственные электронные ресурсы и системы электронного взаимодействия стратегических предприятий в полиграфической отрасли, пишет УНН со ссылкой на постановление Кабмина.

Как отмечается, ранее печать и отправка повесток, сформированных с помощью Единого государственного реестра для призывников, военнообязанных и резервистов по почте осуществлялись Министерством обороны и специальными государственными предприятиями стратегического значения в полиграфической отрасли на основании соответствующих договоров с оператором почтовой связи.

В результате изменений повестки теперь могут не только печататься и отправляться по почте, но и отправляться через государственные электронные ресурсы и электронные информационные системы государственных предприятий стратегического значения, что ускоряет процесс оповещения.

Организация печати повесток может осуществляться с помощью системы электронного взаимодействия государственных электронных информационных ресурсов и электронных информационных ресурсов государственных предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства (в полиграфической отрасли)