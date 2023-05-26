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Кабмін пропонує виділити під спеціальне промислове використання частину зони відчуження

Кабмін пропонує виділити під спеціальне промислове використання частину зони відчуження

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 травня. УНН. Кабінет міністрів України схвалив законопроект щодо виділення у межах зони відчуження і зони безумовного (обовʼязкового) відселення території спеціального промислового використання, визначення її функціонального призначення та меж. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram, передає УНН.

Деталі

«Схвалено проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи»», - написав Мельничук.

За його словами, законопроектом пропонується внесення змін, зокрема, до ЗУ «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» щодо виділення у межах зони відчуження і зони безумовного (обовʼязкового) відселення території спеціального промислового використання, визначення її функціонального призначення та меж.

Також він зазначив, що пропонується:

  • отримання Державним агентством України з управління зоною відчуження функцій та повноважень, покладених на місцеві ради та державні адміністрації;
  • виключення норм, що регулюють правовий режим відміненої з 01.01.2015 зони посиленого радіоекологічного контролю;
  • скасування необхідності отримання спеціального дозволу на провадження діяльності у зонах відчуження та безумовного (обовʼязкового) відселення.

«Передбачено також доповнення ЗУ «Про фізичний захист ядерних установок, ядерних інших матеріалів, радіоактивних відходів, джерел іонізуючого випромінювання» положеннями щодо врегулювання питання здійснення охорони ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання до прибуття сил допомоги ззовні підприємствами, які здійснюють діяльність у сфері поводження з радіоактивними відходами першої категорії (високоактивні радіоактивні відходи), підрозділами відомчої воєнізованої охорони тощо», - зазначив Мельничук.

Доповнення

Загальний план відновлення Чорнобильської зони відчуження, яка постраждала від окупації, складається з дев’ять пунктів й розрахований на 225 млн євро.

Українські Національні Новини

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