Кабмин предлагает выделить под специальное промышленное использование часть зоны отчуждения
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Кабинет министров Украины одобрил законопроект о выделении в пределах зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения территории специального промышленного использования, определение ее функционального назначения и границ. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.
Детали
«Одобрен проект Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно развития территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы»», - написал Мельничук.
По его словам, законопроектом предлагается внесение изменений, в частности, в ЗУ «О правовом режиме территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы» о выделении в пределах зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения территории специального промышленного использования, определение ее функционального назначения и границ.
Также он отметил, что предлагается:
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- получение Государственным агентством Украины по управлению зоной отчуждения функций и полномочий, возложенных на местные советы и государственные администрации;
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- исключение норм, регулирующих правовой режим отмененной с 01.01.2015 зоны усиленного радиоэкологического контроля;
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- отмена необходимости получения специального разрешения на осуществление деятельности в зонах отчуждения и безусловного (обязательного) отселения.
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«Предусмотрено также дополнение ЗУ «О физической защите ядерных установок, ядерных других материалов, радиоактивных отходов, источников ионизирующего излучения» положениями по урегулированию вопроса осуществления охраны ядерных установок, ядерных материалов, радиоактивных отходов, других источников ионизирующего излучения до прибытия сил помощи извне предприятиями, осуществляющими деятельность в сфере обращения с радиоактивными отходами первой категории (высокоактивные радиоактивные отходы), подразделениями ведомственной военизированной охраны и т.д.», - отметил Мельничук.
Дополнение
Общий план восстановления Чернобыльской зоны отчуждения, пострадавшей от оккупации, состоит из девяти’пунктов и рассчитан на 225 млн евро.