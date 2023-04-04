План відновлення зони відчуження розрахований на 225 млн євро
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Загальний план відновлення Чорнобильської зони відчуження, яка постраждала від окупації, складається з дев’ять пунктів й розрахований на 225 млн євро. Про це повідомив голова Державної агенції зони відчуження Євген Крамаренко під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
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«На Асамблеї погоджено попередній кошторис допомоги зоні відчуження, яку збираються наповнити. Це кошти в районі 100 млн євро. На даний час він сформований лише на початкових етапах – це не більше ніж 15 млн євро. План відновлення складає дев’ять пунктів, і загальний план відновлення розрахований на 225 млн євро», - розповів Крамаренко.
Деталі
За його словами, серед завдань плану, зокрема, розмінування всієї території, створення наукового хабу на території зони відчуження, відновлення комп’ютерної та офісної техніки, відновлення інфраструктури, відновлення протипожежної техніки.
Крамаренко зазначив, що план розроблений та готовий.
«Державним агентством спільно з Міндовкіллям розроблено стратегію розвитку зони відчуження, яка погоджена Міндовкіллям. Відбувається погодження іншими (структурами – ред.). Після цього відбудеться його направлення до Кабміну та ВР для його затвердження», - сказав Крамаренко.
Доповнення
Постраждалу від окупації зону відчуження планують відновити і покращити за один-два роки.