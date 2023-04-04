План восстановления зоны отчуждения рассчитан на 225 млн евро
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Общий план восстановления Чернобыльской зоны отчуждения, пострадавшей от оккупации, состоит из девяти пунктов и рассчитан на 225 млн евро. Об этом сообщил председатель Государственного агентства зоны отчуждения Евгений Крамаренко во время брифинга, передает корреспондент УНН.
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«На Ассамблее согласована предварительная смета помощи зоне отчуждения, которую собираются наполнить. Это средства в районе 100 млн евро. В настоящее время она сформирована только на начальных этапах – это не более 15 млн евро. План восстановления составляет девять пунктов, и общий план восстановления рассчитан на 225 млн евро», - рассказал Крамаренко.
Детали
По его словам, среди задач плана, в частности, разминирование всей территории, создание научного хаба на территории зоны отчуждения, восстановление компьютерной и офисной техники, восстановление инфраструктуры, восстановление противопожарной техники.
Крамаренко отметил, что план разработан и готов.
«Государственным агентством совместно с Минсреды разработана стратегия развития зоны отчуждения, которая согласована Минсреды. Происходит согласование другими (структурами – ред.). После этого состоится его направление в Кабмин и ВР для его утверждения», - сказал Крамаренко.
Дополнение
Пострадавшую от оккупации зону отчуждения планируют восстановить и улучшить за один-два года.