План восстановления зоны отчуждения рассчитан на 225 млн евро

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«На Ассамблее согласована предварительная смета помощи зоне отчуждения, которую собираются наполнить. Это средства в районе 100 млн евро. В настоящее время она сформирована только на начальных этапах – это не более 15 млн евро. План восстановления составляет девять пунктов, и общий план восстановления рассчитан на 225 млн евро», - рассказал Крамаренко.

Детали

По его словам, среди задач плана, в частности, разминирование всей территории, создание научного хаба на территории зоны отчуждения, восстановление компьютерной и офисной техники, восстановление инфраструктуры, восстановление противопожарной техники.

Крамаренко отметил, что план разработан и готов.

«Государственным агентством совместно с Минсреды разработана стратегия развития зоны отчуждения, которая согласована Минсреды. Происходит согласование другими (структурами – ред.). После этого состоится его направление в Кабмин и ВР для его утверждения», - сказал Крамаренко.

Дополнение

Пострадавшую от оккупации зону отчуждения планируют восстановить и улучшить за один-два года.



