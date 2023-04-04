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Постраждалу від окупації зону відчуження планують відновити і покращити за один-два роки

Постраждалу від окупації зону відчуження планують відновити і покращити за один-два роки

Київ • УНН

 • 1107762 перегляди

КИЇВ. 4 квітня. УНН. Територію Чорнобильської зони відчуження планують не лише відновити, але й покращити за один-два роки. Про це повідомив голова Державної агенції зони відчуження Євген Крамаренко під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Знищено обладнання радіаційної лабораторії екоцентру, яка здійснювала характеризацію радіоактивних відходів та дослідження інших матеріалів, перестала працювати моніторингова система радіаційного контролю. У місті Чорнобиль приміщення розграбовані, потрощені, й викрадена майже вся комп’ютерна техніка, або розібрана, або викрадена. Велика територія залишилася замінованою», - розповів Крамаренко.

За його словами, створено інтернаціональну місію підтримки.

«За допомогою міжнародних донорів ми здійснюємо заходи щодо відновлення зони відчуження, й за нашими планами з нашими міжнародними донорами територія зони відчуження не лише відновиться, але й ми покращимо її за один-два роки», - сказав Крамаренко.

Крамаренко зазначив, що розроблено спільно з Міндовкілля план відновленням, який наразі час затверджується на державному рівні. Він погоджений з донорами та вже наповнюється коштами.

«Те, що в нас відновлено – це радіаційний контроль на контрольно-пропускних пунктах, відновлено радіаційний моніторинг на території зони відчуження, відновлена ліцензійна діяльність підприємств поводження з радіоактивними відходами, частково відновлена комп’ютерна техніка. Надані дрони, зараз відбувається процес передачі протипожежної техніки на території зони відчуження», - повідомив Крамаренко.

Нагадаємо

Фахівці Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника на початку березня помітили у зоні відчуження рідкісну сову - пугача звичайного.

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