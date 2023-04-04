Постраждалу від окупації зону відчуження планують відновити і покращити за один-два роки
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Територію Чорнобильської зони відчуження планують не лише відновити, але й покращити за один-два роки. Про це повідомив голова Державної агенції зони відчуження Євген Крамаренко під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
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«Знищено обладнання радіаційної лабораторії екоцентру, яка здійснювала характеризацію радіоактивних відходів та дослідження інших матеріалів, перестала працювати моніторингова система радіаційного контролю. У місті Чорнобиль приміщення розграбовані, потрощені, й викрадена майже вся комп’ютерна техніка, або розібрана, або викрадена. Велика територія залишилася замінованою», - розповів Крамаренко.
За його словами, створено інтернаціональну місію підтримки.
«За допомогою міжнародних донорів ми здійснюємо заходи щодо відновлення зони відчуження, й за нашими планами з нашими міжнародними донорами територія зони відчуження не лише відновиться, але й ми покращимо її за один-два роки», - сказав Крамаренко.
Крамаренко зазначив, що розроблено спільно з Міндовкілля план відновленням, який наразі час затверджується на державному рівні. Він погоджений з донорами та вже наповнюється коштами.
«Те, що в нас відновлено – це радіаційний контроль на контрольно-пропускних пунктах, відновлено радіаційний моніторинг на території зони відчуження, відновлена ліцензійна діяльність підприємств поводження з радіоактивними відходами, частково відновлена комп’ютерна техніка. Надані дрони, зараз відбувається процес передачі протипожежної техніки на території зони відчуження», - повідомив Крамаренко.
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