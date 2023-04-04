Пострадавшую от оккупации зону отчуждения планируют восстановить и улучшить за один-два года

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«Уничтожено оборудование радиационной лаборатории экоцентра, которая осуществляла характеризацию радиоактивных отходов и исследование других материалов, перестала работать мониторинговая система радиационного контроля. В городе Чернобыль помещения разграблены, разбиты, и похищена почти вся компьютерная техника, либо разобрана, либо похищена. Большая территория осталась заминированной», - рассказал Крамаренко.

По его словам, создана интернациональная миссия поддержки.

«С помощью международных доноров мы осуществляем мероприятия по восстановлению зоны отчуждения, и по нашим планам с нашими международными донорами территория зоны отчуждения не только восстановится, но и мы улучшим ее за один-два года», - сказал Крамаренко.

Крамаренко отметил, что разработан совместно с Минсреды план восстановления, который сейчас утверждается на государственном уровне. Он согласован с донорами и уже наполняется средствами.

«То, что у нас восстановлено – это радиационный контроль на контрольно-пропускных пунктах, восстановлен радиационный мониторинг на территории зоны отчуждения, восстановлена лицензионная деятельность предприятий обращения с радиоактивными отходами, частично восстановлена компьютерная техника. Предоставлены дроны, сейчас происходит процесс передачи противопожарной техники на территории зоны отчуждения», - сообщил Крамаренко.

Напомним

Специалисты Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в начале марта заметили в зоне отчуждения редкую сову - филина обыкновенного.