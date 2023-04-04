Пострадавшую от оккупации зону отчуждения планируют восстановить и улучшить за один-два года

ukru
13:08 • 9273 просмотра

путин передал "дополнительные" сигналы Трампу о прекращении огня в Украине - СМИ

Эксклюзив
13:04 • 21368 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
12:17 • 36287 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

10:03 • 104458 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

08:24 • 131769 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
14 марта, 06:00 • 121017 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 134856 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 117124 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 131507 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 125388 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

14 марта, 03:43 • 137307 просмотра
В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

14 марта, 04:48 • 119849 просмотра
Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

14 марта, 05:01 • 122449 просмотра
В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

09:07 • 118344 просмотра
В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

09:19 • 116145 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 214483 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 245105 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 184409 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 190221 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 225839 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

12:29 • 13951 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

09:55 • 82195 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 112673 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 120728 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 136208 просмотра
Актуальное
Пострадавшую от оккупации зону отчуждения планируют восстановить и улучшить за один-два года

Пострадавшую от оккупации зону отчуждения планируют восстановить и улучшить за один-два года

Киев • УНН

 • 1107757 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Территорию Чернобыльской зоны отчуждения планируют не только восстановить, но и улучшить за один-два года. Об этом сообщил председатель Государственного агентства зоны отчуждения Евгений Крамаренко во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Уничтожено оборудование радиационной лаборатории экоцентра, которая осуществляла характеризацию радиоактивных отходов и исследование других материалов, перестала работать мониторинговая система радиационного контроля. В городе Чернобыль помещения разграблены, разбиты, и похищена почти вся компьютерная техника, либо разобрана, либо похищена. Большая территория осталась заминированной», - рассказал Крамаренко.

По его словам, создана интернациональная миссия поддержки.

«С помощью международных доноров мы осуществляем мероприятия по восстановлению зоны отчуждения, и по нашим планам с нашими международными донорами территория зоны отчуждения не только восстановится, но и мы улучшим ее за один-два года», - сказал Крамаренко.

Крамаренко отметил, что разработан совместно с Минсреды план восстановления, который сейчас утверждается на государственном уровне. Он согласован с донорами и уже наполняется средствами.

«То, что у нас восстановлено – это радиационный контроль на контрольно-пропускных пунктах, восстановлен радиационный мониторинг на территории зоны отчуждения, восстановлена лицензионная деятельность предприятий обращения с радиоактивными отходами, частично восстановлена компьютерная техника. Предоставлены дроны, сейчас происходит процесс передачи противопожарной техники на территории зоны отчуждения», - сообщил Крамаренко.

Напомним

Специалисты Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в начале марта заметили в зоне отчуждения редкую сову - филина обыкновенного.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Обществополитика

Обратиться по вопросам размещения рекламы