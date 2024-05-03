Кабмін працює над створенням Центру уряду - Немчінов

Кабінет міністрів працює над розробкою законопроєкту про формування Центру уряду, який буде опікуватися якісною підготовкою документів. Проєкт закону планується представити вже в травні. Про це в ефірі телемарафону розповів міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, передає кореспондент УНН.

В Секретаріаті Кабінету міністрів відповідно до плану законодавчих робіт, які ми погоджуємо з Верховною Радою, розробляємо проєкт закону по формування Центру уряду. І ми передбачаємо, що навколо Секретаріату Кабінету міністрів, навколо тих функцій, які мають зараз 4 регламентні міністерства, – Міністерства фінансів, економіки, юстиції, цифрової трансформації, - можна буде створити професійний орган, який буде опікуватися якісною підготовкою документів

Він зазначив, що у переважній більшості країн такі органи існують.

Це більше про ефективність, а не про політику. Це про якісну підготовку документів, про швидкі і правильні погодження цих документів, про аналіз документів, які виходять на засідання уряду

За його словами, розробка законопроєкту про формування Центру уряду планується у другому кварталі 2024 року.

Ми оцінюємо його як достатньо складний документ. Тому що він потребує його погодження не тільки всередині команди, але і узгодження його з діючим законодавством. Ми плануємо в травні місяці представити його на експертному рівні, на засіданні Координаційної ради з реформи державного управління. Після того він буде вже винесений на засідання уряду і звичайно, що якщо він буде підтриманий урядом, він потрапить до сесійної зали