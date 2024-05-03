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Кабмін працює над створенням Центру уряду - Немчінов

Кабмін працює над створенням Центру уряду - Немчінов

Київ • УНН

 • 16833 перегляди

Кабінет Міністрів працює над законопроектом про створення Центру уряду, який відповідатиме за якісну підготовку документів та консолідує функції, які наразі виконують чотири регуляторні міністерства.

Кабінет міністрів працює над розробкою законопроєкту про формування Центру уряду, який буде опікуватися якісною підготовкою документів. Проєкт закону планується представити вже в травні. Про це в ефірі телемарафону розповів міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, передає кореспондент УНН.

В Секретаріаті Кабінету міністрів відповідно до плану законодавчих робіт, які ми погоджуємо з Верховною Радою, розробляємо проєкт закону по формування Центру уряду. І ми передбачаємо, що навколо Секретаріату Кабінету міністрів, навколо тих функцій, які мають зараз 4 регламентні міністерства, – Міністерства фінансів, економіки, юстиції, цифрової трансформації, - можна буде створити професійний орган, який буде опікуватися якісною підготовкою документів

- сказав Немчінов.

Він зазначив, що у переважній більшості країн такі органи існують.

Це більше про ефективність, а не про політику. Це про якісну підготовку документів, про швидкі і правильні погодження цих документів, про аналіз документів, які виходять на засідання уряду

- додав Немчінов.

За його словами, розробка законопроєкту про формування Центру уряду планується у другому кварталі 2024 року.

Ми оцінюємо його як достатньо складний документ. Тому що він потребує його погодження не тільки всередині команди, але і узгодження його з діючим законодавством. Ми плануємо в травні місяці представити його на експертному рівні, на засіданні Координаційної ради з реформи державного управління. Після того він буде вже винесений на засідання уряду і звичайно, що якщо він буде підтриманий урядом, він потрапить до сесійної зали

- додав міністр.

Нагадаємо

У березні прем’єр-міністр Денис Шмигаль оголосив про плани скоротити кількість міністерств на третину, а також анонсував створення Центру уряду, що передбачає надання відповідних юридичних кроків, підтримку в кадровій, в бухгалтерській сфері, в юридичній сфері, а якісно і швидко готувати ті документи, які потрібні для того або іншого міністерства в частині постанов, розпоряджень.

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Павло Башинський

Павло Башинський

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