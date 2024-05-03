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Кабмин работает над созданием Центра правительства - Немчинов
Кабинет Министров работает над законопроектом о создании Центра правительства, который будет отвечать за качественную подготовку документов и консолидирует функции, которые сейчас выполняют четыре регуляторных министерства.
Павлюк о ситуации возле Часового Яра: "Делаем все возможное, чтобы остановить российский план"
Украинские войска делают все возможное, чтобы остановить наступление россиян на Часов Яр в Донецкой области, но враг имеет значительное преимущество в артиллерии и авиации.
"Проблемы с изготовлением ракет": Евлаш рассказал, почему снизилась интенсивность применения "Калибров"
россияне начали использовать меньше ракет "Калибр" для ударов по Украине, вероятно, из-за проблем с их производством, вызванных санкциями.
Украинка пыталась ввезти из Польши смартфонов на сумму более миллиона гривен
Жительница Львовщины пыталась ввезти в Украину из Польши 200 незадекларированных смартфонов на сумму 1,25 млн грн.
Зеленский назначил Тюрина новым главой Хмельницкой ОГА
Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Тюрина новым председателем Хмельницкой областной государственной администрации.
Командующий Сухопутных войск подтвердил планы россиян по захвату Харькова и Сум
Россия имеет планы захватить Харьков или Сумы, но Украина не уверена в серьезности этих планов и способности россии реализовать их нынешними силами.
Украина снова брала аварийную помощь электричеством у ЕС, ограничения до сих пор есть в двух областях - Минэнерго
Вчера потребности потребителей в электроэнергии были покрыты за счет собственной генерации, коммерческого импорта и аварийной помощи в часы пиковых нагрузок, в то время как в некоторых регионах наблюдались отключения электроэнергии из-за технических проблем, но все потребители были подключены в течение нескольких часов.
Под видом прогулок с собакой разведывал РЛС и ПВО: в Харькове задержали российского информатора
В Харькове СБУ задержала российского шпиона, который под видом выгула собаки пытался определить места расположения украинских систем противовоздушной обороны, чтобы передать координаты российским войскам для нанесения ракетных ударов.
Paramount в течение 10 лет является источником слухов о возможном выкупе, сегодня переговоры завершаются
Paramount Global, медиа-конгломерат, включающий Paramount Pictures и такие каналы, как Nickelodeon, может продать контрольный пакет акций Skydance Media в пятницу, когда истекает ключевое окно переговоров.
Курс валют на сегодня: что с ситуацией в банках и обменниках
Национальный банк Украины укрепил официальный курс гривны к доллару до 39,5345 грн/долл. и ослабил его к евро до 42,3098 грн/евро.