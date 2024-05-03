Кабмин работает над созданием Центра правительства - Немчинов

Кабинет министров работает над разработкой законопроекта о формировании Центра правительства, который будет заниматься качественной подготовкой документов. Проект закона планируется представить уже в мае. Об этом в эфире телемарафона рассказал министр Кабинета министров Олег Немчинов, передает корреспондент УНН.

В Секретариате Кабинета министров в соответствии с планом законодательных работ, которые мы согласовываем с Верховной Радой, разрабатываем проект закона по формированию Центра правительства. И мы предполагаем, что вокруг Секретариата Кабинета министров, вокруг тех функций, которые имеют сейчас 4 регламентных министерства, - Министерства финансов, экономики, юстиции, цифровой трансформации, - можно будет создать профессиональный орган, который будет заниматься качественной подготовкой документов - сказал Немчинов.

Он отметил, что в подавляющем большинстве стран такие органы существуют.

Это больше об эффективности, а не о политике. Это о качественной подготовке документов, о быстрых и правильных согласованиях этих документов, об анализе документов, которые выходят на заседание правительства - добавил Немчинов.

По его словам, разработка законопроекта о формировании Центра правительства планируется во втором квартале 2024 года.

Мы оцениваем его как достаточно сложный документ. Потому что он требует его согласования не только внутри команды, но и согласования его с действующим законодательством. Мы планируем в мае месяце представить его на экспертном уровне, на заседании Координационного совета по реформе государственного управления. После того он будет уже вынесен на заседание правительства и конечно, что если он будет поддержан правительством, он попадет в сессионный зал - добавил министр.

Напомним

В марте премьер-министр Денис Шмыгаль объявил о планах сократить количество министерств на треть, а также анонсировал создание Центра правительства, что предполагает предоставление соответствующих юридических шагов, поддержку в кадровой, в бухгалтерской сфере, в юридической сфере, а качественно и быстро готовить те документы, которые нужны для того или иного министерства в части постановлений, распоряжений.

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