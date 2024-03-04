Кількість міністерств планується скоротити на третину - Шмигаль
Київ • УНН
Прем'єр-міністр оголосив про плани скоротити кількість міністерств на третину і вже скоротив 20 000 вакансій на державній службі в рамках реформ, спрямованих на оптимізацію роботи уряду.
В Україні вже скоротили 20 тис. вакансій державної служби, а також планується скорочення кількості міністерств на третину. Про це заявив під час пресконференції прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН.
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Прем'єр нагадав, що президент оголошував про роботу над зміною формату уряду, що передбачає скорочення кількості міністерств.
Хочемо скоротити кількість міністерств на третину. Скоротити кількість державних службовців. Ми вже почали це робити, і в цьому році скорочено 20 тис. вакансій державної служби
Прем’єр додав, що Кабмін працює над створення Центру уряду.
Міністерства повинні мати невелику кількість дуже якісних висококваліфікованих спеціалістів, які будуть формуватимуть відповідну державну політику. Центр уряду має надавати відповідні юридичні кроки, підтримку в кадровій, в бухгалтерській сфері, в юридичній сфері, але також Центр уряду має якісно і швидко готувати ті документи, які потрібні для того або іншого міністерства в частині постанов, розпоряджень, тобто документації
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