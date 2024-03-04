Количество министерств планируется сократить на треть - Шмыгаль
Премьер-министр объявил о планах сократить количество министерств на треть и уже сократил 20 000 вакансий на государственной службе в рамках реформ, направленных на оптимизацию работы правительства.
Американские и львовские хирурги сформировали парню новое небо из тканей щеки
Парню, который родился без неба - хирурги из Украины и США успешно сформировали новое из его собственных тканей.
В Албании открыли новую авиабазу НАТО, которая станет центром воздушных операций Альянса
Албания превратила старую советскую авиабазу в региональный центр воздушных операций НАТО на Западных Балканах.
Шмыгаль рассчитывает, что все страны-члены НАТО подпишут с Украиной гарантии безопасности
Премьер-министр Шмыгаль ожидает, что все страны-члены НАТО и более 30 других стран подпишут соглашения о безопасности, которые будут гарантировать защиту Украины.
Малайзия может возобновить поиски Боинга, пропавшего на рейсе МН370 в 2014 году- правительство страны
Правительство Малайзии заявляет, что возобновит поиски пропавшего без вести рейса MH370 Малайзийских авиалиний, если частная компания предоставит новые достоверные свидетельства о местонахождении самолета.
Минобороны в начале полномасштабной войны заключало контракты на боеприпасы со всеми, кто заявлял, что сможет их поставить - эксперт
В начале полномасштабного российского вторжения Министерство обороны Украины подписало контракты на поставку боеприпасов с любой компанией, которая утверждала, что может предоставить снаряды в связи с критической необходимостью, но некоторые фирмы не смогли осуществить поставку, выводя деньги за границу.
В Еврокомиссии подтвердили планы представить рамки переговоров о членстве Украины в марте
В марте Европейская комиссия представит Совету ЕС рамки для переговоров о членстве Украины в ЕС.
россияне дважды ударили кассетными боеприпасами по селу в Запорожском районе: погиб мирный житель
В результате второго российского кассетного обстрела села в Запорожском районе погиб гражданский человек.
Шмыгаль о совместном предприятии с Rheinmetall: уже предоставляются ремонтные услуги
Совместное предприятие с Rheinmetall уже предоставляет ремонтные услуги в Украине и планирует расширить свою деятельность до монтажных работ и производства.
Гражданским надо признать, что у них больше нет времени сидеть дома - Минобороны
Советник ведомства по рекрутингу Алексей Бежевец заявил, что военнообязанным украинцам стоит признать, что у них больше нет времени сидеть дома.