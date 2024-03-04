Количество министерств планируется сократить на треть - Шмыгаль

В Украине уже сократили 20 тыс. вакансий государственной службы, а также планируется сокращение количества министерств на треть. Об этом заявил во время пресс-конференции премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

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Премьер напомнил, что президент объявлял о работе над изменением формата правительства, что предусматривает сокращение количества министерств.

Хотим сократить количество министерств на треть. Сократить количество государственных служащих. Мы уже начали это делать, и в этом году сокращено 20 тыс. вакансий государственной службы - сказал Шмыгаль.

Премьер добавил, что Кабмин работает над созданием Центра правительства.

Министерства должны иметь небольшое количество очень качественных высококвалифицированных специалистов, которые будут формировать соответствующую государственную политику. Центр правительства должен предоставлять соответствующие юридические шаги, поддержку в кадровой, в бухгалтерской сфере, в юридической сфере, но также Центр правительства должен качественно и быстро готовить те документы, которые нужны для того или иного министерства в части постановлений, распоряжений, то есть документации - добавил Шмыгаль.

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