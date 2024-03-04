Количество министерств планируется сократить на треть - Шмыгаль

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Минобороны в начале полномасштабной войны заключало контракты на боеприпасы со всеми, кто заявлял, что сможет их поставить - эксперт
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Минобороны в начале полномасштабной войны заключало контракты на боеприпасы со всеми, кто заявлял, что сможет их поставить - эксперт

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В Минсоцполитики рассказали, как планируют бороться с коррупцией в процессе усыновления
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В Минсоцполитики рассказали, как планируют бороться с коррупцией в процессе усыновления

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Открытие банковской тайны нарушит базовые принципы демократии и прав человека - эксперт
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Открытие банковской тайны нарушит базовые принципы демократии и прав человека - эксперт

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Неделя борьбы с напряжением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 – 10 марта
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Неделя борьбы с напряжением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 – 10 марта

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ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт
01.03.24  •  208860 просмотра

ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт

Эксклюзив
Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт
01.03.24  •  273518 просмотра

Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт

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Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт
01.03.24  •  237905 просмотра

Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт

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Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт
29.02.24  •  259666 просмотра

Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт

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Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение
29.02.24  •  271380 просмотра

Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение

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Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований
29.02.24  •  211892 просмотра

Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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denys-shmyhalДенис Шмыгаль
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Новости по теме

Количество министерств планируется сократить на треть - Шмыгаль

Премьер-министр объявил о планах сократить количество министерств на треть и уже сократил 20 000 вакансий на государственной службе в рамках реформ, направленных на оптимизацию работы правительства.

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Количество министерств планируется сократить на треть - Шмыгаль

Американские и львовские хирурги сформировали парню новое небо из тканей щеки

Парню, который родился без неба - хирурги из Украины и США успешно сформировали новое из его собственных тканей.

Здоровье •   •  4116 просмотра
Американские и львовские хирурги сформировали парню новое небо из тканей щеки

В Албании открыли новую авиабазу НАТО, которая станет центром воздушных операций Альянса

Албания превратила старую советскую авиабазу в региональный центр воздушных операций НАТО на Западных Балканах.

Новости Мира •   •  4177 просмотра
В Албании открыли новую авиабазу НАТО, которая станет центром воздушных операций Альянса

Шмыгаль рассчитывает, что все страны-члены НАТО подпишут с Украиной гарантии безопасности

Премьер-министр Шмыгаль ожидает, что все страны-члены НАТО и более 30 других стран подпишут соглашения о безопасности, которые будут гарантировать защиту Украины.

Война •   •  7637 просмотра
Шмыгаль рассчитывает, что все страны-члены НАТО подпишут с Украиной гарантии безопасности

Малайзия может возобновить поиски Боинга, пропавшего на рейсе МН370 в 2014 году- правительство страны

Правительство Малайзии заявляет, что возобновит поиски пропавшего без вести рейса MH370 Малайзийских авиалиний, если частная компания предоставит новые достоверные свидетельства о местонахождении самолета.

Новости Мира •   •  4208 просмотра
Малайзия может возобновить поиски Боинга, пропавшего на рейсе МН370 в 2014 году- правительство страны

Минобороны в начале полномасштабной войны заключало контракты на боеприпасы со всеми, кто заявлял, что сможет их поставить - эксперт

В начале полномасштабного российского вторжения Министерство обороны Украины подписало контракты на поставку боеприпасов с любой компанией, которая утверждала, что может предоставить снаряды в связи с критической необходимостью, но некоторые фирмы не смогли осуществить поставку, выводя деньги за границу.

Война •   •  24561 просмотра
Эксклюзив
Минобороны в начале полномасштабной войны заключало контракты на боеприпасы со всеми, кто заявлял, что сможет их поставить - эксперт

В Еврокомиссии подтвердили планы представить рамки переговоров о членстве Украины в марте

В марте Европейская комиссия представит Совету ЕС рамки для переговоров о членстве Украины в ЕС.

Политика •   •  10277 просмотра
В Еврокомиссии подтвердили планы представить рамки переговоров о членстве Украины в марте

россияне дважды ударили кассетными боеприпасами по селу в Запорожском районе: погиб мирный житель

В результате второго российского кассетного обстрела села в Запорожском районе погиб гражданский человек.

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россияне дважды ударили кассетными боеприпасами по селу в Запорожском районе: погиб мирный житель

Шмыгаль о совместном предприятии с Rheinmetall: уже предоставляются ремонтные услуги

Совместное предприятие с Rheinmetall уже предоставляет ремонтные услуги в Украине и планирует расширить свою деятельность до монтажных работ и производства.

Война •   •  10166 просмотра
Шмыгаль о совместном предприятии с Rheinmetall: уже предоставляются ремонтные услуги

Гражданским надо признать, что у них больше нет времени сидеть дома - Минобороны

Советник ведомства по рекрутингу Алексей Бежевец заявил, что военнообязанным украинцам стоит признать, что у них больше нет времени сидеть дома.

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Гражданским надо признать, что у них больше нет времени сидеть дома - Минобороны