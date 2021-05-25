Кабмін планує погасити борг в 11 млрд гривень по пенсіях переселенцям з Донбасу

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Згідно з проектом постанови, пенсійні виплати за минулий період, включаючи нараховані на виконання рішень суду, що набрали законної сили, здійснюються одержувачам пенсій або довічного грошового утримання за окремою програмою, передбаченою в бюджеті Пенсійного фонду, які будуть виплачуватися щомісяця.

Відзначається, що виплати планують почати з 2022 року, і продовжать до кінця 2024 року.

Реалізація проекту потребуватиме додаткових витрат з державного бюджету України в сумі 11 млрд грн.

При цьому наголошується, що розрахунок проведений по пенсіонерах, яким здійснюються пенсійні виплати.

Крім того, в пояснювальній записці до проекту зазначається, що на 1 квітня 2021 року в Пенсійному фонді України враховується 76,7 млрд гривень невиплачених пенсійних виплат за минулі періоди пенсіонерам з числа внутрішньо переміщених осіб, які не перебувають на обліку на території, підконтрольній українській владі.

У разі їх звернення зазначені витрати необхідно буде передбачити в бюджеті Пенсійного фонду України в наступних бюджетних періодах.

Нагадаємо

Згідно з даними Пенсійного фонду, на сьогодні в Україні перебувають понад 11 млн пенсіонерів.

18 лютого Кабінет міністрів затвердив бюджет Пенсійного фонду України на 2021 рік, в якому загальна сума доходів становить 495,5 млрд грн. За станом на квітень, дефіцит Пенсійного фонду досяг 7,5 млрд грн.

Крім того, в 2021 році в Україні планується введення накопичувальної пенсійної системи.

У листопаді 2020 року влада прийняли рішення про рекомендацію ВР прийняти законопроект про збільшення єдиного соціального внеску на 7 і на 15% для людей з важкою професією.

Таким чином, пропонується збалансувати солідарну систему накопичувальним рівнем, коли особа має власний накопичувальний рахунок, на який щомісяця він і його роботодавець платять внески.