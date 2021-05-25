Кабмин намерен погасить долг в 11 млрд гривен по пенсиям переселенцам с Донбасса

КИЕВ. 25 мая. УНН. Кабинет Министров Украины планирует погасить долг в 11 млрд в порядке выплат пенсий, которые не выплачены за период до месяца их восстановления, внутренне перемещенным лицам. Соответствующий проект постановления Кабмина подготовлен Пенсионным фондом Украины, и касается лиц, которые отказались от справки о взятии на учет внутренне перемещенного лица (ВПЛ) и постоянно проживают на территории, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия. Проект документа размещен на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ), пишет УНН.