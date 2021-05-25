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Кабмин намерен погасить долг в 11 млрд гривен по пенсиям переселенцам с Донбасса

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 мая. УНН. Кабинет Министров Украины планирует погасить долг в 11 млрд в порядке выплат пенсий, которые не выплачены за период до месяца их восстановления, внутренне перемещенным лицам. Соответствующий проект постановления Кабмина подготовлен Пенсионным фондом Украины, и касается лиц, которые отказались от справки о взятии на учет внутренне перемещенного лица (ВПЛ) и постоянно проживают на территории, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия. Проект документа размещен на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ), пишет УНН.

Кабмин намерен погасить долг в 11 млрд гривен по пенсиям переселенцам с Донбасса

Детали

Согласно проекту постановления, пенсионные выплаты за прошлый период, включая начисленные во исполнение решений суда, вступивших в законную силу, осуществляются получателям пенсий или пожизненного денежного содержания по отдельной программе, предусмотренной в бюджете Пенсионного фонда, которые будут выплачиваться каждый месяц.

Отмечается, что выплаты планируют начать с 2022 года, и продлят до конца 2024 года.

Реализация проекта потребует дополнительных расходов из государственного бюджета Украины в сумме 11 млрд грн.
При этом отмечается, что расчет проведен по пенсионерам, которым осуществляются пенсионные выплаты.

Кроме того, в пояснительной записке к проекту отмечается, что на 1 апреля 2021 года в Пенсионном фонде Украины учитывается 76,7 млрд гривен невыплаченных пенсионных выплат за прошлые периоды пенсионерам из числа внутренне перемещенных лиц, которые не находятся на учете на территории, подконтрольной украинской власти.

В случае их обращения указанные расходы необходимо будет предусмотреть в бюджете Пенсионного фонда Украины в следующих бюджетных периодах.

Напомним

Согласно данным Пенсионного фонда, на сегодня в Украине находятся более 11 млн пенсионеров.

18 февраля Кабинет министров утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2021, в котором общая сумма доходов составляет 495,5 млрд грн.По состоянию на апрель, дефицит Пенсионного фонда достиг 7,5 млрд грн.

Кроме того, в 2021 году в Украине планируется введение накопительной пенсионной системы.

В ноябре 2020 года власти приняли решение о рекомендации ВР принять законопроект об увеличении единого социального взноса на 7 и на 15% для людей с тяжелой профессией.

Таким образом, предлагается сбалансировать солидарную систему накопительным уровнем, когда лицо имеет собственный накопительный счет, на который ежемесячно он и его работодатель платят взносы.

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