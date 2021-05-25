Кабмин намерен погасить долг в 11 млрд гривен по пенсиям переселенцам с Донбасса
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. Кабинет Министров Украины планирует погасить долг в 11 млрд в порядке выплат пенсий, которые не выплачены за период до месяца их восстановления, внутренне перемещенным лицам. Соответствующий проект постановления Кабмина подготовлен Пенсионным фондом Украины, и касается лиц, которые отказались от справки о взятии на учет внутренне перемещенного лица (ВПЛ) и постоянно проживают на территории, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия. Проект документа размещен на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ), пишет УНН.
Детали
Согласно проекту постановления, пенсионные выплаты за прошлый период, включая начисленные во исполнение решений суда, вступивших в законную силу, осуществляются получателям пенсий или пожизненного денежного содержания по отдельной программе, предусмотренной в бюджете Пенсионного фонда, которые будут выплачиваться каждый месяц.
Отмечается, что выплаты планируют начать с 2022 года, и продлят до конца 2024 года.
Реализация проекта потребует дополнительных расходов из государственного бюджета Украины в сумме 11 млрд грн.
При этом отмечается, что расчет проведен по пенсионерам, которым осуществляются пенсионные выплаты.
Кроме того, в пояснительной записке к проекту отмечается, что на 1 апреля 2021 года в Пенсионном фонде Украины учитывается 76,7 млрд гривен невыплаченных пенсионных выплат за прошлые периоды пенсионерам из числа внутренне перемещенных лиц, которые не находятся на учете на территории, подконтрольной украинской власти.
В случае их обращения указанные расходы необходимо будет предусмотреть в бюджете Пенсионного фонда Украины в следующих бюджетных периодах.
Напомним
Согласно данным Пенсионного фонда, на сегодня в Украине находятся более 11 млн пенсионеров.
18 февраля Кабинет министров утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2021, в котором общая сумма доходов составляет 495,5 млрд грн.По состоянию на апрель, дефицит Пенсионного фонда достиг 7,5 млрд грн.
Кроме того, в 2021 году в Украине планируется введение накопительной пенсионной системы.
В ноябре 2020 года власти приняли решение о рекомендации ВР принять законопроект об увеличении единого социального взноса на 7 и на 15% для людей с тяжелой профессией.
Таким образом, предлагается сбалансировать солидарную систему накопительным уровнем, когда лицо имеет собственный накопительный счет, на который ежемесячно он и его работодатель платят взносы.