Мінсоцполітики: українці, виходячи на пенсію, втрачають 70% доходу

ukru
21:00 • 20427 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

19:01 • 51342 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

17:51 • 46767 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

17:38 • 92735 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

16:31 • 58760 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 94334 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 115833 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 144486 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 184059 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 311112 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

3.1 м/с
69 %
755 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

17:01 • 102616 перегляди
рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

17:18 • 100567 перегляди
путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

17:25 • 103511 перегляди
путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

17:31 • 99236 перегляди
Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

17:53 • 91476 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 56596 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 311112 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 245439 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 339124 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 332596 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 63105 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 109831 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 110648 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 107624 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 121039 перегляди
Актуальне
Мінсоцполітики: українці, виходячи на пенсію, втрачають 70% доходу

Мінсоцполітики: українці, виходячи на пенсію, втрачають 70% доходу

Київ • УНН

 • 23201 перегляди

КИЇВ. 25 березня. УНН. Коефіцієнт заміщення заробітку пенсіями в Україні становить менше ніж 29% - саме таким є співвідношення середнього рівня пенсії до середньої зарплати. При цьому Україна взяла на себе зобов'язання, що цей показник не повинен опускатися нижче 40%. Про це повідомила пресслужба Мінсоцполітики, передає УНН.

Цитата:

"Коефіцієнт заміщення заробітку пенсіями становить менше 29%. Саме стільки середня пенсія становить по відношенню до середньої зарплати. Це означає, що людина, яка виходить на пенсію, починає отримувати втричі менше доходів, і повинна відповідно зменшити свої витрати", - вказали у Мінсоцполітики.

Деталі

Згідно з конвенцією Міжнародної організації праці, яку ратифікувала Україна, як зазначається, пенсія має становити не менше 40% від зарплати.

При цьому раніше цей показник в Україні становив 54%. Тобто, доходи людини на пенсії скорочувалися вдвічі.

"За прогнозами, через демографічні зміни рівень заміщення заробітку пенсіями з солідарного рівня буде падати до 18%-20%", - вказали у відомстві.

При цьому у Мінсоцполітики вказали, що це не означає, що розміри пенсій зменшуватимуться. Але це означає, що зарплати зростатимуть швидше за пенсії, і при виході на пенсію з солідарної системи людина зможе отримати лише приблизно одну п'яту від того, що заробляла, поки працювала.

Таким чином у Мінсоцполітики пояснили, чому лише солідарні пенсії не зможуть забезпечити гідне життя. І додали, що наразі майже 60% пенсіонерів отримують менше ніж 3 000 грн пенсії.

За даними відомства, внески до Пенсійного фонду наразі роблять менше ніж 13 млн осіб. Водночас в Україні - 11,1 млн пенсіонерів. За розрахунками Інституту демографії ім. Птухи, у 2050 році це співвідношення буде на рівні 9,7 млн ​​до 11,7 млн ​​відповідно.

А солідарна пенсійна система, як зазначається, може нормально працювати, якщо внески платять принаймні вдвічі більше людей, ніж отримують пенсії.

"Через демографію для забезпечення гідних доходів у поважному віці лише солідарних пенсій недостатньо. Разом з економічним зростанням та детінізацією потрібні пенсійні накопичення, які будуть приватною власністю людини, формуватимуться протягом трудового періоду нею самою та її роботодавцями, і з яких людина потім додатково до солідарної отримуватиме другу, накопичувальну пенсію", - обґрунтували у Мінсоцполітики необхідність доповнення солідарної пенсійної системи накопичувальною.

Що було раніше

У листопаді 2020 року уряд ухвалив рішення про рекомендацію ВР ухвалити законопроект щодо збільшення єдиного соціального внеску на 7 та на 15% для людей з важкою професією.

Так, пропонується збалансувати солідарну систему накопичувальним рівнем, коли особа має власний накопичувальний рахунок, на який щомісяця вона і її роботодавець сплачують внески.

Прем'єр Денис Шмигаль очікує, що "цього року ми всі побачимо запровадження законодавства і запровадження накопичувальної системи в Україні".

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоЕкономіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.58
Bitcoin
$82,263.30
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$40.76
Золото
$3,042.90
Ethereum
$1,904.79