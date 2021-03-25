Мінсоцполітики: українці, виходячи на пенсію, втрачають 70% доходу
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Коефіцієнт заміщення заробітку пенсіями в Україні становить менше ніж 29% - саме таким є співвідношення середнього рівня пенсії до середньої зарплати. При цьому Україна взяла на себе зобов'язання, що цей показник не повинен опускатися нижче 40%. Про це повідомила пресслужба Мінсоцполітики, передає УНН.
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"Коефіцієнт заміщення заробітку пенсіями становить менше 29%. Саме стільки середня пенсія становить по відношенню до середньої зарплати. Це означає, що людина, яка виходить на пенсію, починає отримувати втричі менше доходів, і повинна відповідно зменшити свої витрати", - вказали у Мінсоцполітики.
Деталі
Згідно з конвенцією Міжнародної організації праці, яку ратифікувала Україна, як зазначається, пенсія має становити не менше 40% від зарплати.
При цьому раніше цей показник в Україні становив 54%. Тобто, доходи людини на пенсії скорочувалися вдвічі.
"За прогнозами, через демографічні зміни рівень заміщення заробітку пенсіями з солідарного рівня буде падати до 18%-20%", - вказали у відомстві.
При цьому у Мінсоцполітики вказали, що це не означає, що розміри пенсій зменшуватимуться. Але це означає, що зарплати зростатимуть швидше за пенсії, і при виході на пенсію з солідарної системи людина зможе отримати лише приблизно одну п'яту від того, що заробляла, поки працювала.
Таким чином у Мінсоцполітики пояснили, чому лише солідарні пенсії не зможуть забезпечити гідне життя. І додали, що наразі майже 60% пенсіонерів отримують менше ніж 3 000 грн пенсії.
За даними відомства, внески до Пенсійного фонду наразі роблять менше ніж 13 млн осіб. Водночас в Україні - 11,1 млн пенсіонерів. За розрахунками Інституту демографії ім. Птухи, у 2050 році це співвідношення буде на рівні 9,7 млн до 11,7 млн відповідно.
А солідарна пенсійна система, як зазначається, може нормально працювати, якщо внески платять принаймні вдвічі більше людей, ніж отримують пенсії.
"Через демографію для забезпечення гідних доходів у поважному віці лише солідарних пенсій недостатньо. Разом з економічним зростанням та детінізацією потрібні пенсійні накопичення, які будуть приватною власністю людини, формуватимуться протягом трудового періоду нею самою та її роботодавцями, і з яких людина потім додатково до солідарної отримуватиме другу, накопичувальну пенсію", - обґрунтували у Мінсоцполітики необхідність доповнення солідарної пенсійної системи накопичувальною.
Що було раніше
У листопаді 2020 року уряд ухвалив рішення про рекомендацію ВР ухвалити законопроект щодо збільшення єдиного соціального внеску на 7 та на 15% для людей з важкою професією.
Так, пропонується збалансувати солідарну систему накопичувальним рівнем, коли особа має власний накопичувальний рахунок, на який щомісяця вона і її роботодавець сплачують внески.
Прем'єр Денис Шмигаль очікує, що "цього року ми всі побачимо запровадження законодавства і запровадження накопичувальної системи в Україні".