Минсоцполитики: украинцы, выходя на пенсию, теряют 70% дохода

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"Коэффициент замещения заработка пенсиями составляет менее 29%. Именно столько средняя пенсия составляет по отношению к средней зарплате. Это значит, что человек, который выходит на пенсию, начинает получать в три раза меньше доходов, и должна соответственно уменьшить свои расходы", - указали в Минсоцполитики.

Детали

Согласно конвенции Международной организации труда, которую ратифицировала Украина, как отмечается, пенсия должна составлять не менее 40% от зарплаты.

При этом ранее этот показатель в Украине составил 54%. То есть, доходы человека на пенсии сокращались вдвое.

"По прогнозам, из-за демографических изменений уровень замещения заработка пенсиями из солидарного уровня будет падать до 18%-20%", - указали в ведомстве.

При этом в Минсоцполитики отметили, что это не означает, что размеры пенсий уменьшаться. Но это означает, что зарплаты будут расти быстрее пенсии, и при выходе на пенсию из солидарной системы человек сможет получить только примерно одну пятую от того, что зарабатывал, пока работал.

Таким образом в Минсоцполитики объяснили, почему только солидарные пенсии не смогут обеспечить достойную жизнь. И добавили, что сейчас почти 60% пенсионеров получают меньше 3000 грн пенсии.

По данным ведомства, взносы в Пенсионный фонд на сегодня делают меньше чем 13 млн человек. В то же время в Украине - 11,1 млн пенсионеров. По расчетам Института демографии им. Птухи, в 2050 году это соотношение будет на уровне 9,7 млн к 11,7 млн соответственно.

А солидарная пенсионная система, как отмечается, может нормально работать, если взносы платят по крайней мере вдвое больше людей, чем получают пенсии.

"Из-за демографии для обеспечения достойных доходов в пожилом возрасте только солидарных пенсий недостаточно. Вместе с экономическим ростом и детенизацией нужны пенсионные накопления, которые будут частной собственностью человека, будут формироваться в течение трудового периода им самим и его работодателями, и с которых человек потом дополнительно к солидарной будет получать вторую, накопительную пенсию", - обосновали в Минсоцполитики необходимость дополнения солидарной пенсионной системы накопительной.

Что было ранее

В ноябре 2020 года правительство приняло решение о рекомендации ВР принять законопроект об увеличении единого социального взноса на 7% и на 15% для людей с тяжелой профессией.

Так, предлагается сбалансировать солидарную систему накопительным уровнем, когда человек имеет собственный накопительный счет, на который ежемесячно он и его работодатель платят взносы.

Премьер Денис Шмыгаль ожидает, что "в этом году мы все увидим введение законодательства и введение накопительной системы в Украине".