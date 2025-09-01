Кабмін опублікував постанову, яка дозволяє жінкам-депутатам місцевих рад виїзд з України

Згідно з постановою, яку опублікував Кабінет міністрів, заборона на перетин державного кордону більше не поширюється на жінок-депутатів місцевих рад. Виняток стосується тих, хто обіймає посади в органах місцевого самоврядування, пише УНН із посилання на відповідний документ.

Деталі

Згідно з постановою Кабінету Міністрів №1054 від 27 серпня, заборона на перетин державного кордону більше не поширюється на жінок-депутаток місцевих рад, за винятком тих, хто обіймає посади в органах місцевого самоврядування.

Внести зміну до пункту 214 Правил перетинання державного кордону…доповнивши абзац перший реченням такого змісту: "Ця норма не поширюється на депутатів місцевих рад з-поміж жінок, крім тих, які є посадовими особами місцевого самоврядування. - ідеться у документі.

Крім того, уряд рекомендує органам місцевого самоврядування протягом трьох днів надати Держприкордонслужбі оновлені списки таких депутаток, зазначивши їхні прізвище, ім’я, по батькові, дату народження та посаду.

Надалі у разі будь-яких змін у складі депутатів ці дані мають оновлюватися та надсилатися прикордонникам не пізніше наступного дня після прийняття відповідного рішення.

Нагадаємо

27 серпня Уряд дозволив виїзд за кордон жінкам-депутаткам місцевих рад на громадських засадах. Раніше вони не мали права виїзду, що створювало труднощі для їхньої діяльності.

Втім нещодавно у МВС нещодавно роз'яснювали, що якщо депутатка працює в органах місцевого самоврядування та, відповідно, отримує зарплату з місцевого бюджету – тоді виїзд за кордон, як і раніше, можливий виключно у межах службового відрядження.