Кабмін опублікував постанову, яка дозволяє жінкам-депутатам місцевих рад виїзд з України
Київ • УНН
Кабінет міністрів опублікував постанову, яка дозволяє виїзд з України жінкам-депутатам місцевих рад. Виняток стосується тих, хто обіймає посади в органах місцевого самоврядування.
Згідно з постановою, яку опублікував Кабінет міністрів, заборона на перетин державного кордону більше не поширюється на жінок-депутатів місцевих рад. Виняток стосується тих, хто обіймає посади в органах місцевого самоврядування, пише УНН із посилання на відповідний документ.
Деталі
Згідно з постановою Кабінету Міністрів №1054 від 27 серпня, заборона на перетин державного кордону більше не поширюється на жінок-депутаток місцевих рад, за винятком тих, хто обіймає посади в органах місцевого самоврядування.
Внести зміну до пункту 214 Правил перетинання державного кордону…доповнивши абзац перший реченням такого змісту: "Ця норма не поширюється на депутатів місцевих рад з-поміж жінок, крім тих, які є посадовими особами місцевого самоврядування.
Крім того, уряд рекомендує органам місцевого самоврядування протягом трьох днів надати Держприкордонслужбі оновлені списки таких депутаток, зазначивши їхні прізвище, ім’я, по батькові, дату народження та посаду.
Надалі у разі будь-яких змін у складі депутатів ці дані мають оновлюватися та надсилатися прикордонникам не пізніше наступного дня після прийняття відповідного рішення.
Нагадаємо
27 серпня Уряд дозволив виїзд за кордон жінкам-депутаткам місцевих рад на громадських засадах. Раніше вони не мали права виїзду, що створювало труднощі для їхньої діяльності.
Втім нещодавно у МВС нещодавно роз'яснювали, що якщо депутатка працює в органах місцевого самоврядування та, відповідно, отримує зарплату з місцевого бюджету – тоді виїзд за кордон, як і раніше, можливий виключно у межах службового відрядження.