15:53
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
14:20
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
11:39
Без відновлення податкових пільг українська авіація може втратити здобутий десятиліттями досвід та шанс на відновлення в майбутньому
1 вересня, 09:15
Вбивство Парубія у Львові: озвучено три основні версії
1 вересня, 08:38
Вбивство Парубія у Львові: затриманому повідомили про підозру
1 вересня, 07:50
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
1 вересня, 06:45
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
1 вересня, 05:46
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення
1 вересня, 05:39
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересняPhoto
31 серпня, 21:30
Підозрюваного у справі про вбивство Андрія Парубія затримали на Хмельниччині: злочин був ретельно підготовлений
Кабмін опублікував постанову, яка дозволяє жінкам-депутатам місцевих рад виїзд з України

Київ • УНН

 • 188 перегляди

Кабінет міністрів опублікував постанову, яка дозволяє виїзд з України жінкам-депутатам місцевих рад. Виняток стосується тих, хто обіймає посади в органах місцевого самоврядування.

Кабмін опублікував постанову, яка дозволяє жінкам-депутатам місцевих рад виїзд з України

Згідно з постановою, яку опублікував Кабінет міністрів, заборона на перетин державного кордону більше не поширюється на жінок-депутатів місцевих рад. Виняток стосується тих, хто обіймає посади в органах місцевого самоврядування, пише УНН із посилання на відповідний документ.

Деталі

Згідно з постановою Кабінету Міністрів №1054 від 27 серпня, заборона на перетин державного кордону більше не поширюється на жінок-депутаток місцевих рад, за винятком тих, хто обіймає посади в органах місцевого самоврядування.

Внести зміну до пункту 214 Правил перетинання державного кордону…доповнивши абзац перший реченням такого змісту: "Ця норма не поширюється на депутатів місцевих рад з-поміж жінок, крім тих, які є посадовими особами місцевого самоврядування.

- ідеться у документі.

Крім того, уряд рекомендує органам місцевого самоврядування протягом трьох днів надати Держприкордонслужбі оновлені списки таких депутаток, зазначивши їхні прізвище, ім’я, по батькові, дату народження та посаду.

Надалі у разі будь-яких змін у складі депутатів ці дані мають оновлюватися та надсилатися прикордонникам не пізніше наступного дня після прийняття відповідного рішення.

Нагадаємо

27 серпня Уряд дозволив виїзд за кордон жінкам-депутаткам місцевих рад на громадських засадах. Раніше вони не мали права виїзду, що створювало труднощі для їхньої діяльності.

Втім нещодавно у МВС нещодавно роз'яснювали, що якщо депутатка працює в органах місцевого самоврядування та, відповідно, отримує зарплату з місцевого бюджету – тоді виїзд за кордон, як і раніше, можливий виключно у межах службового відрядження.  

Альона Уткіна

СуспільствоПолітика
Державний кордон України
Міністерство внутрішніх справ України
Державна прикордонна служба України
Україна