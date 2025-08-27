$41.400.03
На Харківщині у рф немає успіхів для просування вглиб України - Демченко
Ексклюзив
11:12 • 3170 перегляди
Експерт про справу Магамедрасулова: заяви активістів не можна протиставляти слідству, яке йде в рамках процесуального кодексу
07:59 • 14747 перегляди
рф уночі атакувала енергетику у шести областях - Міненерго
07:35 • 41565 перегляди
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад
27 серпня, 01:39 • 40098 перегляди
Cпецпредставник президента США повідомив, чи хоче путін завершити війну в Україні
26 серпня, 16:15 • 102535 перегляди
Уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років
26 серпня, 14:13 • 72383 перегляди
Магнітні бурі у вересні 2025: дати та поради для метеочутливих
Ексклюзив
26 серпня, 12:42 • 149847 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
Ексклюзив
26 серпня, 11:32 • 151243 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
26 серпня, 11:23 • 59196 перегляди
Прощавай літо: яка погода очікує на українців восени 2025 року
Жінкам-депутаткам місцевих рад дозволили виїзд за кордон під час воєнного стану

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Уряд дозволив виїзд за кордон жінкам-депутаткам місцевих рад на громадських засадах. Раніше вони не мали права виїзду, що створювало труднощі для їхньої діяльності.

Жінкам-депутаткам місцевих рад дозволили виїзд за кордон під час воєнного стану

В уряді України ухвалили рішення, згідно з яким жінкам-депутатам можна виїжджати за кордон. Це стосується тих жінок, які працюють на громадських засадах і в місцевих радах. Відтепер вони зможуть безперешкодно перетинати державний кордон у період дії воєнного стану. Про це повідомила премєр-міністерка Юлія Свириденко, пише УНН.

Деталі

Раніше навіть у період законної відпустки депутатки не мали права виїзду з України. Це створювало труднощі для тих, хто прагнув відвідати рідних або особисто доставити допомогу українським військовим. Через такі обмеження частина депутаток була змушена складати мандат, аби продовжити свою громадську та волонтерську діяльність.

Сьогодні Уряд ухвалив рішення, яке стосується жінок-депутаток місцевих рад, що працюють на громадських засадах: тепер вони зможуть безперешкодно перетинати державний кордон під час воєнного стану

– написала прем'єрка в Телеграм.

Водночас зміни не стосуються тих депутаток, які отримують заробітну плату за роботу в органах місцевого самоврядування.

Таким чином, уряд прагне посилити роль жінок у розвитку громад та забезпечити можливість їхньої повноцінної участі в суспільному й волонтерському житті навіть в умовах війни.

Нагадаємо

Народний депутат Олександр Федієнко повідомив, що Кабмін ще не оприлюднив постанову про виїзд чоловіків 18-22 років за кордон. Олексій Гончаренко раніше показав текст цієї постанови, ухваленої урядом 26 серпня.

Раніше Кабінет міністрів ухвалив постанову, що дозволяє чоловікам 18-22 років безперешкодно перетинати кордон. Це рішення стосується всіх громадян відповідного віку, включно з тими, хто вже за кордоном.

Степан Гафтко

