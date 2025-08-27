Жінкам-депутаткам місцевих рад дозволили виїзд за кордон під час воєнного стану

В уряді України ухвалили рішення, згідно з яким жінкам-депутатам можна виїжджати за кордон. Це стосується тих жінок, які працюють на громадських засадах і в місцевих радах. Відтепер вони зможуть безперешкодно перетинати державний кордон у період дії воєнного стану. Про це повідомила премєр-міністерка Юлія Свириденко, пише УНН.

Деталі

Раніше навіть у період законної відпустки депутатки не мали права виїзду з України. Це створювало труднощі для тих, хто прагнув відвідати рідних або особисто доставити допомогу українським військовим. Через такі обмеження частина депутаток була змушена складати мандат, аби продовжити свою громадську та волонтерську діяльність.

Сьогодні Уряд ухвалив рішення, яке стосується жінок-депутаток місцевих рад, що працюють на громадських засадах: тепер вони зможуть безперешкодно перетинати державний кордон під час воєнного стану – написала прем'єрка в Телеграм.

Водночас зміни не стосуються тих депутаток, які отримують заробітну плату за роботу в органах місцевого самоврядування.

Таким чином, уряд прагне посилити роль жінок у розвитку громад та забезпечити можливість їхньої повноцінної участі в суспільному й волонтерському житті навіть в умовах війни.

Нагадаємо

Народний депутат Олександр Федієнко повідомив, що Кабмін ще не оприлюднив постанову про виїзд чоловіків 18-22 років за кордон. Олексій Гончаренко раніше показав текст цієї постанови, ухваленої урядом 26 серпня.

Раніше Кабінет міністрів ухвалив постанову, що дозволяє чоловікам 18-22 років безперешкодно перетинати кордон. Це рішення стосується всіх громадян відповідного віку, включно з тими, хто вже за кордоном.