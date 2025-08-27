$41.400.03
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Дозвіл депутаткам місцевих рад виїзжати за кордон: у МВС роз'яснили умови

Київ • УНН

 • 518 перегляди

Жінки-депутатки місцевих рад можуть перетинати кордон, якщо їхня діяльність не оплачується з місцевого бюджету. Виїзд можливий лише у межах службового відрядження, якщо депутатка працює в органах місцевого самоврядування та отримує зарплату.

Дозвіл депутаткам місцевих рад виїзжати за кордон: у МВС роз'яснили умови

Перетин державного кордону жінками-депутатками може бути обмежений тільки у рамках службового відрядження, якщо претендентка на виїзд працює отримує зарплату з місцевого бюджету, як працівник органів органах місцевого самоврядування, передає УНН із посиланням на сторінку Міністра внутрішніх справ України - Ігоря Клименка.

Деталі

Уряд схвалив можливість перетину державного кордону жінками-депутатками місцевих рад під час воєнного стану. Але в МВС, де була розроблена постанова, надали важливі і актуальні роз’яснення:

1) Депутат місцевої (сільської, селищної, міської, районної у містах, районної , обласної) ради – це неоплачувана діяльність. Відповідно, законодавство України не забороняє працювати на інших роботах. Зокрема тих, що не повʼязані з органами місцевого самоврядування.

Депутатка місцевої ради може бути вчителькою чи лікаркою. В такому випадку вона може перетинати кордон. 

- вказує відомство. 

Але є інша ситуація.

2) Якщо депутатка працює в органах місцевого самоврядування та, відповідно, отримує зарплату з місцевого бюджету – тоді виїзд за кордон, як і раніше, можливий виключно у межах службового відрядження.  

Доповнення

Згідно із ухваленою постановою, органи місцевого самоврядування у триденний строк мають подати до Державної прикордонної служби України оновлені списки списки осіб, які визначені у пункті 2-14 Урядової постанови № 57. У подальшому, під час кадрових змін, така інформація має подаватися до ДПСУ не пізніше наступного дня після прийняття відповідного рішення.

Нагадаємо

Уряд дозволив виїзд за кордон жінкам-депутаткам місцевих рад на громадських засадах. Раніше вони не мали права виїзду, що створювало труднощі для їхньої діяльності.

Ігор Тележніков

СуспільствоПолітика
Міністерство внутрішніх справ України
Державна прикордонна служба України
Ігор Клименко
Україна