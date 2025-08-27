Дозвіл депутаткам місцевих рад виїзжати за кордон: у МВС роз'яснили умови

Перетин державного кордону жінками-депутатками може бути обмежений тільки у рамках службового відрядження, якщо претендентка на виїзд працює отримує зарплату з місцевого бюджету, як працівник органів органах місцевого самоврядування, передає УНН із посиланням на сторінку Міністра внутрішніх справ України - Ігоря Клименка.

Деталі

Уряд схвалив можливість перетину державного кордону жінками-депутатками місцевих рад під час воєнного стану. Але в МВС, де була розроблена постанова, надали важливі і актуальні роз’яснення:

1) Депутат місцевої (сільської, селищної, міської, районної у містах, районної , обласної) ради – це неоплачувана діяльність. Відповідно, законодавство України не забороняє працювати на інших роботах. Зокрема тих, що не повʼязані з органами місцевого самоврядування.

Депутатка місцевої ради може бути вчителькою чи лікаркою. В такому випадку вона може перетинати кордон. - вказує відомство.

Але є інша ситуація.

2) Якщо депутатка працює в органах місцевого самоврядування та, відповідно, отримує зарплату з місцевого бюджету – тоді виїзд за кордон, як і раніше, можливий виключно у межах службового відрядження.

Доповнення

Згідно із ухваленою постановою, органи місцевого самоврядування у триденний строк мають подати до Державної прикордонної служби України оновлені списки списки осіб, які визначені у пункті 2-14 Урядової постанови № 57. У подальшому, під час кадрових змін, така інформація має подаватися до ДПСУ не пізніше наступного дня після прийняття відповідного рішення.

Нагадаємо

Уряд дозволив виїзд за кордон жінкам-депутаткам місцевих рад на громадських засадах. Раніше вони не мали права виїзду, що створювало труднощі для їхньої діяльності.