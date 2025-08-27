Разрешение депутатам местных советов выезжать за границу: в МВД разъяснили условия

$41.400.03
48.270.21
ukenru
12:47 • 13323 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать
12:29 • 12536 просмотра
С завтрашнего дня мужчины в возрасте от 18 до 22 лет включительно могут выезжать за границу - постановление правительства
12:09 • 3234 просмотра
Украина готовится к осеннему всплеску COVID-19: прогнозируют ли в Минздраве локдаун
11:13 • 13711 просмотра
В Харьковской области у рф нет успехов для продвижения вглубь Украины - Демченко
Эксклюзив
11:12 • 15018 просмотра
Эксперт о деле Магамедрасулова: заявления активистов нельзя противопоставлять следствию, которое идет в рамках процессуального кодекса
07:59 • 22915 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в шести областях - Минэнерго
27 августа, 07:35 • 61192 просмотра
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов
27 августа, 01:39 • 59074 просмотра
Спецпредставитель президента США сообщил, хочет ли Путин завершить войну в Украине
26 августа, 16:15 • 107897 просмотра
Правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет
26 августа, 14:13 • 76903 просмотра
Магнитные бури в сентябре 2025: даты и советы для метеочувствительных
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
3.7м/с
37%
751мм
Популярные новости
Президент Финляндии призывает бить по российской военной машине27 августа, 05:54 • 35898 просмотра
Ливан представит план по разоружению "Хезболлы" уже на этой неделе - Reuters27 августа, 06:24 • 33883 просмотра
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа08:14 • 40830 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси09:12 • 20015 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto09:48 • 19012 просмотра
публикации
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать12:47 • 13274 просмотра
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов27 августа, 07:35 • 61141 просмотра
Президенту направлены на подпись законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
Эксклюзив
26 августа, 17:12 • 77678 просмотра
Вкусные и питательные блюда из картофеля: топ рецептов для каждого столаPhoto26 августа, 14:05 • 74671 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
Эксклюзив
26 августа, 12:42 • 157865 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Дональд Туск
Алексей Гончаренко
Нарендра Моди
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Польша
Венгрия
Реклама
УНН Lite
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений12:36 • 8334 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto09:48 • 19140 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси09:12 • 20160 просмотра
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа08:14 • 41127 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси объявили о помолвке после двух лет отношенийPhoto26 августа, 17:52 • 28175 просмотра
Актуальное
Нефть
Беспилотный летательный аппарат
COVID-19
Боеприпасы
ТикТок

Разрешение депутатам местных советов выезжать за границу: в МВД разъяснили условия

Киев • УНН

 • 82 просмотра

Женщины-депутаты местных советов могут пересекать границу, если их деятельность не оплачивается из местного бюджета. Выезд возможен только в рамках служебной командировки, если депутат работает в органах местного самоуправления и получает зарплату.

Разрешение депутатам местных советов выезжать за границу: в МВД разъяснили условия

Пересечение государственной границы женщинами-депутатами может быть ограничено только в рамках служебной командировки, если претендентка на выезд работает, получает зарплату из местного бюджета, как работник органов местного самоуправления, передает УНН со ссылкой на страницу Министра внутренних дел Украины - Игоря Клименко.

Детали

Правительство одобрило возможность пересечения государственной границы женщинами-депутатами местных советов во время военного положения. Но в МВД, где было разработано постановление, предоставили важные и актуальные разъяснения:

1) Депутат местного (сельского, поселкового, городского, районного в городах, районного, областного) совета – это неоплачиваемая деятельность. Соответственно, законодательство Украины не запрещает работать на других работах. В частности, тех, которые не связаны с органами местного самоуправления.

Депутат местного совета может быть учительницей или врачом. В таком случае она может пересекать границу.

- указывает ведомство.

Но есть другая ситуация.

2) Если депутат работает в органах местного самоуправления и, соответственно, получает зарплату из местного бюджета – тогда выезд за границу, как и раньше, возможен исключительно в пределах служебной командировки.

Дополнение

Согласно принятому постановлению, органы местного самоуправления в трехдневный срок должны подать в Государственную пограничную службу Украины обновленные списки лиц, определенных в пункте 2-14 Правительственного постановления № 57. В дальнейшем, во время кадровых изменений, такая информация должна подаваться в ГПСУ не позднее следующего дня после принятия соответствующего решения.

Напомним

Правительство разрешило выезд за границу женщинам-депутатам местных советов на общественных началах. Ранее они не имели права выезда, что создавало трудности для их деятельности.

Игорь Тележников

ОбществоПолитика
Министерство внутренних дел Украины
Государственная пограничная служба Украины
Игорь Клименко
Украина