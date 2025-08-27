Разрешение депутатам местных советов выезжать за границу: в МВД разъяснили условия

Пересечение государственной границы женщинами-депутатами может быть ограничено только в рамках служебной командировки, если претендентка на выезд работает, получает зарплату из местного бюджета, как работник органов местного самоуправления, передает УНН со ссылкой на страницу Министра внутренних дел Украины - Игоря Клименко.

Детали

Правительство одобрило возможность пересечения государственной границы женщинами-депутатами местных советов во время военного положения. Но в МВД, где было разработано постановление, предоставили важные и актуальные разъяснения:

1) Депутат местного (сельского, поселкового, городского, районного в городах, районного, областного) совета – это неоплачиваемая деятельность. Соответственно, законодательство Украины не запрещает работать на других работах. В частности, тех, которые не связаны с органами местного самоуправления.

Депутат местного совета может быть учительницей или врачом. В таком случае она может пересекать границу. - указывает ведомство.

Но есть другая ситуация.

2) Если депутат работает в органах местного самоуправления и, соответственно, получает зарплату из местного бюджета – тогда выезд за границу, как и раньше, возможен исключительно в пределах служебной командировки.

Дополнение

Согласно принятому постановлению, органы местного самоуправления в трехдневный срок должны подать в Государственную пограничную службу Украины обновленные списки лиц, определенных в пункте 2-14 Правительственного постановления № 57. В дальнейшем, во время кадровых изменений, такая информация должна подаваться в ГПСУ не позднее следующего дня после принятия соответствующего решения.

Напомним

Правительство разрешило выезд за границу женщинам-депутатам местных советов на общественных началах. Ранее они не имели права выезда, что создавало трудности для их деятельности.