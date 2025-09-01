Кабмин опубликовал постановление, разрешающее женщинам-депутатам местных советов выезд из Украины

Согласно постановлению, опубликованному Кабинетом министров, запрет на пересечение государственной границы больше не распространяется на женщин-депутатов местных советов. Исключение касается тех, кто занимает должности в органах местного самоуправления, пишет УНН со ссылкой на соответствующий документ.

Детали

Согласно постановлению Кабинета Министров №1054 от 27 августа, запрет на пересечение государственной границы больше не распространяется на женщин-депутатов местных советов, за исключением тех, кто занимает должности в органах местного самоуправления.

Внести изменение в пункт 214 Правил пересечения государственной границы…дополнив абзац первый предложением следующего содержания: "Эта норма не распространяется на депутатов местных советов из числа женщин, кроме тех, которые являются должностными лицами местного самоуправления. - говорится в документе.

Кроме того, правительство рекомендует органам местного самоуправления в течение трех дней предоставить Госпогранслужбе обновленные списки таких депутатов, указав их фамилию, имя, отчество, дату рождения и должность.

В дальнейшем в случае каких-либо изменений в составе депутатов эти данные должны обновляться и направляться пограничникам не позднее следующего дня после принятия соответствующего решения.

Напомним

27 августа Правительство разрешило выезд за границу женщинам-депутатам местных советов на общественных началах. Ранее они не имели права выезда, что создавало трудности для их деятельности.

Впрочем, недавно в МВД разъясняли, что если депутат работает в органах местного самоуправления и, соответственно, получает зарплату из местного бюджета – тогда выезд за границу, как и раньше, возможен исключительно в рамках служебной командировки.