Кабмін ініціював зміни до правил відбору на “Євробачення”
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Кабінет міністрів ініціював внесення змін до правил відбору на пісенний конкурс “Євробачення”, а також обмежити гастролі українських артистів в РФ і тимчасово окупованих територіях. Про це заявив віце-прем’єр-міністр України В’ячеслав Кириленко під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.
“Ми (уряд, — ред.) повинні: внести зміни до правил відбору на пісенний конкурс „Євробачення“ та просити Верховну Раду ухвалити закон щодо особливостей провадження гастрольно-концертної діяльності українськими виконавцями на території держави-агресора”, — зазначив віце-прем’єр.
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За його словами, такі кроки на вимогу широких кіл громадськості щодо неприпустимості участі у фіналі конкурсу артистів, які гастролюють на території держави-агресора, або не визнають територіальної цілісності України.
"Внаслідок всіх суперечок я вношу проект урядового рішення. Держкомтелерадіо разом НСТУ забезпечити удосконалення правил відбору представника від України для участі у пісенному конкурсі “Євробачення” із урахуванням обставин, які викликали широкий громадський резонанс під час відбору представника України для участі в пісенному конкурсі “Євробачення” в 2019 році“, — заявив Кириленко.
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При цьому він запропонував звернутися до Верховної Ради з проханням розглянути законопроект про особливості концертно-гастрольної діяльності українських виконавців в Росії і на тимчасово окупованих територіях України.
“Якщо ці дві справи будуть реалізовані, ми більше ніколи не будемо стикатися із такими речами, які мали місце зараз і сколихнули громадськість”, — резюмував міністр.
Уряд ухвалив дані рішення.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, MARUV не представлятиме Україну на Євробаченні. Це сталося тому, що перемовини між НСТУ та командою виконавиці MARUV принесли наступний результат: сторони згоди не дійшли, угоду підписано не буде. Рішення про виконавця, що представлятиме Україну на Євробаченні поки не прийнято.
Нагадаємо, напередодні співачці MARUV, яка перемогла у нацвідборі на “Євробачення-2019”, дали добу на ознайомлення з усіма умовами контракту, зокрема заборона гастролювати в РФ, і своє рішення щодо них.