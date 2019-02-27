Кабмін ініціював зміни до правил відбору на “Євробачення”

“Ми (уряд, — ред.) повинні: внести зміни до правил відбору на пісенний конкурс „Євробачення“ та просити Верховну Раду ухвалити закон щодо особливостей провадження гастрольно-концертної діяльності українськими виконавцями на території держави-агресора”, — зазначив віце-прем’єр.

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За його словами, такі кроки на вимогу широких кіл громадськості щодо неприпустимості участі у фіналі конкурсу артистів, які гастролюють на території держави-агресора, або не визнають територіальної цілісності України.

"Внаслідок всіх суперечок я вношу проект урядового рішення. Держкомтелерадіо разом НСТУ забезпечити удосконалення правил відбору представника від України для участі у пісенному конкурсі “Євробачення” із урахуванням обставин, які викликали широкий громадський резонанс під час відбору представника України для участі в пісенному конкурсі “Євробачення” в 2019 році“, — заявив Кириленко.

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При цьому він запропонував звернутися до Верховної Ради з проханням розглянути законопроект про особливості концертно-гастрольної діяльності українських виконавців в Росії і на тимчасово окупованих територіях України.

“Якщо ці дві справи будуть реалізовані, ми більше ніколи не будемо стикатися із такими речами, які мали місце зараз і сколихнули громадськість”, — резюмував міністр.

Уряд ухвалив дані рішення.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, MARUV не представлятиме Україну на Євробаченні. Це сталося тому, що перемовини між НСТУ та командою виконавиці MARUV принесли наступний результат: сторони згоди не дійшли, угоду підписано не буде. Рішення про виконавця, що представлятиме Україну на Євробаченні поки не прийнято.

Нагадаємо, напередодні співачці MARUV, яка перемогла у нацвідборі на “Євробачення-2019”, дали добу на ознайомлення з усіма умовами контракту, зокрема заборона гастролювати в РФ, і своє рішення щодо них.



