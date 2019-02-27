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Кабмин инициировал изменения в правила отбора на "Евровидение"

Кабмин инициировал изменения в правила отбора на "Евровидение"

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КИЕВ. 27 февраля. УНН. Кабинет министров инициировал внесение изменений в правила отбора на песенный конкурс "Евровидение", а также ограничить гастроли украинских артистов в РФ и временно оккупированных территориях. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.

"Мы (правительство, - ред.) должны: внести изменения в правила отбора на песенный конкурс "Евровидение" и просить Верховную Раду принять закон об особенностях производства гастрольно-концертной деятельности украинскими исполнителями на территории государства-агрессора", - отметил вице-премьер-министр.

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По его словам, такие шаги по требованию широких кругов общественности о недопустимости участия в финале конкурса артистов, гастролирующих на территории государства-агрессора, либо не признают территориальной целостности Украины.

"В результате всех споров я вношу проект правительственного решения. Госкомтелерадио вместе НСТУ обеспечить усовершенствование правил отбора представителя от Украины для участия в песенном конкурсе "Евровидение" с учетом обстоятельств, которые вызвали широкий общественный резонанс во время отбора представителя Украины для участия в песенном конкурсе "Евровидение" в 2019 году", - заявил Кириленко.

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При этом он предложил обратиться в Верховную Раду с просьбой рассмотреть законопроект об особенностях концертно-гастрольной деятельности украинских исполнителей в России и на временно оккупированных территориях Украины.

"Если эти два дела будут реализованы, мы больше никогда не будем сталкиваться с такими вещами, которые имели место сейчас и всколыхнули общественность", - резюмировал министр.

Правительство приняло данные решения.

Напомним, как сообщал УНН, MARUV не будет представлять Украину на Евровидении. Это произошло потому, что переговоры между НСТУ и командой исполнительницы MARUV принесли следующий результат: стороны к согласию не пришли, соглашение подписано не будет. Решение об исполнителе, которая будет представлять Украину на Евровидении пока не принято.

Напомним, накануне певице MARUV, которая победила в нацотборе на "Евровидение-2019", дали сутки на ознакомление со всеми условиями контракта, в частности запрет гастролировать в РФ, и свое решение по ним.

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