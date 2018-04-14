Ізраїль відреагував на ракетний удар по Сирії

"В минулому році президент Трамп дав зрозуміти, що використання хімічної зброї є перетином червоної лінії. Сьогодні ввечері на чолі з американцями США, Франція і Велика Британія діяли належним чином", - йдеться в заяві неназваного представника влади Ізраїлю.

При цьому ізраїльський 9 канал повідомляє з посиланням на місцеві ЗМІ, що, за даними джерела, керівництво Ізраїлю було заздалегідь повідомлено про удар сил коаліції по об'єктах на території Сирії.

За даними видання, армійські частини, дислоковані на півночі країни, призвели в підвищену готовність ще кілька днів тому. В Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) також очікували можливих дій у відповідь з боку Ірану після атаки ізраїльських ВПС на цілі в Сирії, в результаті яких загинули іранські військовослужбовці, пише видання.

Рано вранці в суботу, 14 квітня, міністр оборони США Джон Меттіс заявив, що Вашингтон не попереджав російську владу про підготовлюваний удар. Тим часом, за словами його французького колеги Флоранс Парлі, Париж в свою чергу посвятив Москву в плани коаліції.

Зазначено, що спільні удари США, Великої Британії і Франції були нанесені по науково-дослідному інституту, командному пункту і складах сирійської армії в районі Дамаска і Хомса.

Раніше президент США Дональд Трамп, оголошуючи в зверненні до нації про відданий ним наказ нанести удар по об'єктах в Сирії, пояснив це "необхідністю покарати Асада за застосування хімічної зброї" 7 квітня в місті Дума. При цьому він поклав на Росію "відповідальність за підтримку режиму Асада".

Як повідомляв УНН, представники благодійної організації "Білі каски" раніше повідомили, що 7 квітня під час атаки сил режиму Асада в районі Східна Гута було застосовано хімічну зброю. За їхніми даними, з вертольота була скинута бочкова бомба з хімікатами. У ВООЗ повідомили, що близько 500 осіб могли постраждати від хіматаки на Думу.

Сирія спростувала повідомлення про хімічну атаку в Східній Гуті, назвавши їх дезінформацією, покликаною перешкодити сирійської армії в справі відновлення контролю над цим регіоном.

Пізніше президент США Дональд Трамп пригрозив Росії новими ракетними ударами по Сирії. Так американський лідер відреагував на нещодавні заяви з боку російського посла в Лівані Олександра Засипкіна, який застеріг, що Росія буде збивати всі випущені в бік Сирії ракети і знищить місця їх запуску.