Ізраїль відреагував на ракетний удар по Сирії

ukru
Ексклюзив
10:32 • 106040 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

09:27 • 84920 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

08:24 • 137198 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 137916 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 184106 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 175106 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 216814 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 131626 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 134980 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 167963 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2 м/с
50 %
751 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Ворог вночі атакував Охтирку дронами: пошкоджено будинки та магазини

Ворог вночі атакував Охтирку дронами: пошкоджено будинки та магазини

26 березня, 03:44 • 105351 перегляди
День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

26 березня, 04:40 • 149034 перегляди
Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: під ударом опинились Кривий Ріг та Нікопольщина

Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: під ударом опинились Кривий Ріг та Нікопольщина

26 березня, 05:45 • 115774 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

26 березня, 06:26 • 153536 перегляди
Атака на "Укрзалізницю" була ретельно спланованою росіянами - голова правління національного перевізника

Атака на "Укрзалізницю" була ретельно спланованою росіянами - голова правління національного перевізника

08:07 • 108376 перегляди
Публікації
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

10:32 • 106038 перегляди
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

08:24 • 137197 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

26 березня, 06:26 • 153531 перегляди
День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

26 березня, 04:40 • 149032 перегляди
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 13:46 • 216814 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

12:30 • 1139 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

11:09 • 20668 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

09:14 • 39486 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

08:54 • 41299 перегляди
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 62913 перегляди
Актуальне
Ізраїль відреагував на ракетний удар по Сирії

Ізраїль відреагував на ракетний удар по Сирії

Київ • УНН

 • 14360 перегляди

КИЇВ. 14 квітня. УНН. Ізраїль в суботу заявив, що спільні удари США, Великої Британії і Франції по Сирії були "належною" відповіддю на ймовірну хімічну атаку і попередили, що дії Дамаска ставлять його під загрозу подальших ударів, в тому числі проти його керівництва, пише The Times of Israel, передає УНН.

"В минулому році президент Трамп дав зрозуміти, що використання хімічної зброї є перетином червоної лінії. Сьогодні ввечері на чолі з американцями США, Франція і Велика Британія діяли належним чином", - йдеться в заяві неназваного представника влади Ізраїлю.

При цьому ізраїльський 9 канал повідомляє з посиланням на місцеві ЗМІ, що, за даними джерела, керівництво Ізраїлю було заздалегідь повідомлено про удар сил коаліції по об'єктах на території Сирії.

За даними видання, армійські частини, дислоковані на півночі країни, призвели в підвищену готовність ще кілька днів тому. В Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) також очікували можливих дій у відповідь з боку Ірану після атаки ізраїльських ВПС на цілі в Сирії, в результаті яких загинули іранські військовослужбовці, пише видання.

Рано вранці в суботу, 14 квітня, міністр оборони США Джон Меттіс заявив, що Вашингтон не попереджав російську владу про підготовлюваний удар. Тим часом, за словами його французького колеги Флоранс Парлі, Париж в свою чергу посвятив Москву в плани коаліції.

Зазначено, що спільні удари США, Великої Британії і Франції були нанесені по науково-дослідному інституту, командному пункту і складах сирійської армії в районі Дамаска і Хомса.

Раніше президент США Дональд Трамп, оголошуючи в зверненні до нації про відданий ним наказ нанести удар по об'єктах в Сирії, пояснив це "необхідністю покарати Асада за застосування хімічної зброї" 7 квітня в місті Дума. При цьому він поклав на Росію "відповідальність за підтримку режиму Асада".

Як повідомляв УНН, представники благодійної організації "Білі каски" раніше повідомили, що 7 квітня під час атаки сил режиму Асада в районі Східна Гута було застосовано хімічну зброю. За їхніми даними, з вертольота була скинута бочкова бомба з хімікатами. У ВООЗ повідомили, що близько 500 осіб могли постраждати від хіматаки на Думу.

Сирія спростувала повідомлення про хімічну атаку в Східній Гуті, назвавши їх дезінформацією, покликаною перешкодити сирійської армії в справі відновлення контролю над цим регіоном.

Пізніше президент США Дональд Трамп пригрозив Росії новими ракетними ударами по Сирії. Так американський лідер відреагував на нещодавні заяви з боку російського посла в Лівані Олександра Засипкіна, який застеріг, що Росія буде збивати всі випущені в бік Сирії ракети і знищить місця їх запуску.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$72.99
Bitcoin
$87,953.20
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$41.19
Золото
$3,061.49
Ethereum
$2,068.68