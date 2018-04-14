Израиль отреагировал на ракетный удар по Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Израиль в субботу заявил, что совместные удары США, Великобритании и Франции по Сирии были "надлежащим" ответом на предполагаемую химическую атаку и предупредили, что действия Дамаска ставят его под угрозу дальнейших ударов, в том числе против его руководства, пишет The Times of Israel, передает УНН.
"В прошлом году президент Трамп дал понять, что использование химического оружия является пересечением красной линии. Сегодня вечером во главе с американцами США, Франция и Великобритания действовали надлежащим образом", - говорится в заявлении неназванного представителя властей Израиля.
При этом израильский 9 канал сообщает со ссылкой на местные СМИ, что, по данным источника, руководство Израиля было заранее поставлено в известность об ударе сил коалиции по объектам на территории Сирии.
По данным издания, армейские части, дислоцированные на севере страны, привели в повышенную готовность еще пару дней назад. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) также ожидали возможных ответных действий со стороны Ирана после атаки израильских ВВС на цели в Сирии, в результате которых погибли иранские военнослужащие, пишет издание.
Рано утром в субботу, 14 апреля, министр обороны США Джон Мэттис заявил, что Вашингтон не предупреждал российские власти о готовящемся ударе. Между тем, по словам его французского коллеги Флоранс Парли, Париж в свою очередь посвятил Москву в планы коалиции.
Указано, что совместные удары США, Великобритании и Франции были нанесены по научно-исследовательскому институту, командному пункту и складам сирийской армии в районе Дамаска и Хомса.
Ранее президент США Дональд Трамп, объявляя в обращении к нации об отданном им приказе нанести удар по объектам в Сирии, объяснил это "необходимостью покарать Асада за применение химоружия" 7 апреля в городе Дума. При этом он возложил на Россию "ответственность за поддержку режима Асада".
Как сообщал УНН, представители благотворительной организации "Белые каски" ранее сообщили, что 7 апреля во время атаки сил режима Асада в районе Восточная Гута было применено химическое оружие. По их данным, с вертолета была сброшена бочковая бомба с химикатами. В ВОЗ сообщили, что около 500 человек могли пострадать от химатаки на Думу.
Сирия опровергла сообщения о химической атаке в Восточной Гуте, назвав их дезинформацией, призванной помешать сирийской армии в деле восстановления контроля над этим регионом.
Позже президент США Дональд Трамп пригрозил России новыми ракетными ударами по Сирии. Так американский лидер отреагировал на недавние заявления со стороны российского посла в Ливане Александра Засыпкина, который предостерег, что Россия будет сбивать все выпущенные в сторону Сирии ракеты и уничтожит места их запуска.