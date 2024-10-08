Ізраїль заявив про ліквідацію командувача штабу "Хезболли" в районі Бейрута
Київ • УНН
ВПС Ізраїлю завдали удару в районі Бейрута, знищивши Сухайля Хусейна Хусейні, командувача штабу "Хезболли". Він відповідав за передачу зброї між Іраном та "Хезболлою" і був членом ради джихаду організації.
Армія оборони Ізраїлю повідомила, що ліквідувала командувача штабу "Хезболли" Сухайля Хусейна Хусейні, пише УНН.
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"Вчора (понеділок) ВПС Ізраїлю завдали точного удару на основі розвідданих у районі Бейрута, знищивши Сухайля Хусейна Хусейні, командувача штабу терористичної організації "Хезболла", - повідомив ЦАХАЛ у соцмережах.
Як зазначається, штаб контролює матеріально-технічне забезпечення "Хезболли", а також відповідає за формування бюджету та управління різними підрозділами організації.
"Хусейні відіграв вирішальну роль у передачі зброї між Іраном та "Хезболлою" та відповідав за розподіл передової зброї серед підрозділів "Хезболли", контролюючи як транспортування, так і розподіл цієї зброї. Крім того, він був членом ради джихаду, найвищої військової керівної ради "Хезболли", - вказали у ЦАХАЛ.
"На своїй посаді Хусейні відповідав за бюджетування та матеріально-технічне управління найбільш чутливими проектами "Хезболли", включаючи військові плани організації та інші спеціальні операції, такі як координація терористичних атак проти Держави Ізраїль з Лівану та Сирії", - повідомили в Армії оборони Ізраїлю.
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