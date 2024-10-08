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Израиль заявил о ликвидации командующего штаба «Хезболлы» в районе Бейрута

Израиль заявил о ликвидации командующего штаба «Хезболлы» в районе Бейрута

Киев  •  УНН

8 октября 2024, 07:56  •  2653 просмотра

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ВВС Израиля нанесли удар в районе Бейрута, уничтожив Сухайля Хусейна Хусейни, командующего штабом «Хезболлы». Он отвечал за передачу оружия между Ираном и «Хезболлой» и был членом совета джихада организации.

Армия обороны Израиля сообщила, что ликвидировала командующего штаба «Хезболлы» Сухайля Хусейна Хусейни, пишет УНН.

Детали

«Вчера (понедельник) ВВС Израиля нанесли точный удар на основе разведданных в районе Бейрута, уничтожив Сухайля Хусейна Хусейни, командующего штабом террористической организации «Хезболла», - сообщил ЦАХАЛ в соцсетях.

Как отмечается, штаб контролирует материально-техническое обеспечение «Хезболлы», а также отвечает за формирование бюджета и управление различными подразделениями организации.

«Хусейни сыграл решающую роль в передаче оружия между Ираном и «Хезболлой» и отвечал за распределение передового оружия среди подразделений «Хезболлы», контролируя как транспортировку, так и распределение этого оружия. Кроме того, он был членом совета джихада, высшего военного руководящего совета «Хезболлы», - указали в ЦАХАЛ.

«На своей должности Хусейни отвечал за бюджетирование и материально-техническое управление наиболее чувствительными проектами «Хезболлы», включая военные планы организации и другие специальные операции, такие как координация террористических атак против Государства Израиль из Ливана и Сирии», - сообщили в Армии обороны Израиля.

Израиль объявил закрытой военной зоной новые районы на границе с Ливаном6 октября 2024, 22:18 • 16326 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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