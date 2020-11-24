Із витраченого з "ковідного" фонду на охорону здоров'я пішло 19%
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. З Фонду боротьби з COVID-19 на сьогодні вже використано 41 млрд грн, або 62% коштів. Водночас на охорону здоров'я використано 7,8 млрд грн, що хоч і становить понад 42% від усіх виділених з фонду грошей на галузь, утім, сягає лише 19% від усієї витраченої суми. Про це УНН повідомили у пресслужбі Мінфіну.
"Станом на 20 листопада 2020 року з Фонду боротьби з COVID-19 використано 41 млрд грн, що становить 62% від загальної суми в 66 млрд грн. На заходи в сфері охорони здоров’я - 7,8 млрд грн з передбачених 18,5 млрд грн", - вказали у Мінфіні.
Зокрема, як вказано:
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- на підвищення надбавок та доплат медичних працівників використано 4,2 млрд грн з передбачених 6,1 млрд грн, або 68,5%;
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- на будівництво та ремонт приймальних відділень спрямовано 1,7 млрд грн;
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- на забезпечення лабораторій МОЗ та закупівлі засобів індивідуального захисту використано 0,8 млрд грн з передбачених 4 млрд грн, або 20%;
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- місцевим бюджетам перераховано субвенцію на забезпечення лікарень киснем в розмірі 571 млн грн. Загалом на ці потреби передбачено 1,5 млрд грн;
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- на закупівлю обладнання для приймальних відділень опорних лікарень використано 0,5 млрд грн з передбачених 4,7 млрд грн, або 10,6%;
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- на закупівлю апаратів ШВЛ витрачено 42 млн грн з передбачених 100 млн грн.
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На заходи в сфері соціального захисту, як зазначається, використано 9,4 млрд грн з передбачених 11,7 млрд грн. "Зокрема 6,8 млрд грн перераховано Фонду загальнообов’язкового державного страхування на випадок безробіття, та 1,7 млрд грн - Фонду соціального страхування. Крім того, 0,8 млрд грн використано на виплату допомоги на дітей фізичним особам-підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування і належать до першої та другої групи платників єдиного податку", - зазначили у Мінфіні.
За інформацією, наданою Мінсоцполітики, станом на 1 листопада, як повідомляється:
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- допомогу на дітей отримало 86 949 фізичних осіб-підприємців;
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- допомога по безробіттю перерахована на рахунки 467 662 осіб,
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- роботодавцям перераховано кошти для виплати 354 148 працівникам допомоги по частковому безробіттю на період карантину.
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"Також здійснено виплати матеріального забезпечення 32 220 особам та виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності 198 341 особі", - зауважили у відомстві.
На заходи в сфері стимулювання економіки, як зазначається, використано 20,8 млрд грн, з передбачених 32,4 млрд грн, або 64%. Зокрема:
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- на здійснення будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення перераховано 20,76 млрд грн з передбачених 31,45 млрд грн, або 66%. За наданою інформацією, станом на 1 листопада, сума за договорами становить 23,4 млрд грн.
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- на державну підтримку сфери культури, туризму та креативних індустрій використано 58 млн грн з передбачених 1 млрд грн, або 5,8%.
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- на забезпечення правопорядку використано 2,5 млрд грн з 2,7 млрд грн або 92%.
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- на відновлення видатків, які були скорочені при створенні Фонду, передбачено 524 млн грн, із яких наразі використано 324 млн грн або 50%.
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Нагадаємо, витрати з "ковідного" фонду викликали критику опонентів нинішньої влади через використання цих коштів на інші цілі, зокрема і на будівництво доріг, через що їх коментувало і керівництво Мінфіну. Критикував витрату коштів із "ковідного" фонду на дороги й ексміністр фінансів Ігор Уманський, який після звільнення з посади у міністерстві був радником керівника ОПУ Андрія Єрмака.
Після таких заяв заступник голови бюджетного комітету ВР Олександр Трухін заявив, що, власне, "ковідний“ фонд був ноу-хау, яке запропонував сам Уманський, і що на боротьбу з "ковідом“ було виділено гроші - "рівно 32 млрд грн", які "не займані, не задіяні на дороги і спрямовані на реальну боротьбу з "ковідом“.