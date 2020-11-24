Із витраченого з "ковідного" фонду на охорону здоров'я пішло 19%

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Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. З Фонду боротьби з COVID-19 на сьогодні вже використано 41 млрд грн, або 62% коштів. Водночас на охорону здоров'я використано 7,8 млрд грн, що хоч і становить понад 42% від усіх виділених з фонду грошей на галузь, утім, сягає лише 19% від усієї витраченої суми. Про це УНН повідомили у пресслужбі Мінфіну.

"Станом на 20 листопада 2020 року з Фонду боротьби з COVID-19 використано 41 млрд грн, що становить 62% від загальної суми в 66 млрд грн. На заходи в сфері охорони здоров’я - 7,8 млрд грн з передбачених 18,5 млрд грн", - вказали у Мінфіні.

Зокрема, як вказано:

  • на підвищення надбавок та доплат медичних працівників використано 4,2 млрд грн з передбачених 6,1 млрд грн, або 68,5%;
  • на будівництво та ремонт приймальних відділень спрямовано 1,7 млрд грн;
  • на забезпечення лабораторій МОЗ та закупівлі засобів індивідуального захисту використано 0,8 млрд грн з передбачених 4 млрд грн, або 20%;
  • місцевим бюджетам перераховано субвенцію на забезпечення лікарень киснем в розмірі 571 млн грн. Загалом на ці потреби передбачено 1,5 млрд грн;
  • на закупівлю обладнання для приймальних відділень опорних лікарень використано 0,5 млрд грн з передбачених 4,7 млрд грн, або 10,6%;
  • на закупівлю апаратів ШВЛ витрачено 42 млн грн з передбачених 100 млн грн.

На заходи в сфері соціального захисту, як зазначається, використано 9,4 млрд грн з передбачених 11,7 млрд грн. "Зокрема 6,8 млрд грн перераховано Фонду загальнообов’язкового державного страхування на випадок безробіття, та 1,7 млрд грн - Фонду соціального страхування. Крім того, 0,8 млрд грн використано на виплату допомоги на дітей фізичним особам-підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування і належать до першої та другої групи платників єдиного податку", - зазначили у Мінфіні.

За інформацією, наданою Мінсоцполітики, станом на 1 листопада, як повідомляється:

  • допомогу на дітей отримало 86 949 фізичних осіб-підприємців;
  • допомога по безробіттю перерахована на рахунки 467 662 осіб,
  • роботодавцям перераховано кошти для виплати 354 148 працівникам допомоги по частковому безробіттю на період карантину.

"Також здійснено виплати матеріального забезпечення 32 220 особам та виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності 198 341 особі", - зауважили у відомстві.

На заходи в сфері стимулювання економіки, як зазначається, використано 20,8 млрд грн, з передбачених 32,4 млрд грн, або 64%. Зокрема:

  • на здійснення будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення перераховано 20,76 млрд грн з передбачених 31,45 млрд грн, або 66%. За наданою інформацією, станом на 1 листопада, сума за договорами становить 23,4 млрд грн.
  • на державну підтримку сфери культури, туризму та креативних індустрій використано 58 млн грн з передбачених 1 млрд грн, або 5,8%.
  • на забезпечення правопорядку використано 2,5 млрд грн з 2,7 млрд грн або 92%.
  • на відновлення видатків, які були скорочені при створенні Фонду, передбачено 524 млн грн, із яких наразі використано 324 млн грн або 50%.

Нагадаємо, витрати з "ковідного" фонду викликали критику опонентів нинішньої влади через використання цих коштів на інші цілі, зокрема і на будівництво доріг, через що їх коментувало і керівництво Мінфіну. Критикував витрату коштів із "ковідного" фонду на дороги й ексміністр фінансів Ігор Уманський, який після звільнення з посади у міністерстві був радником керівника ОПУ Андрія Єрмака.

Після таких заяв заступник голови бюджетного комітету ВР Олександр Трухін заявив, що, власне, "ковідний“ фонд був ноу-хау, яке запропонував сам Уманський, і що на боротьбу з "ковідом“ було виділено гроші - "рівно 32 млрд грн", які "не займані, не задіяні на дороги і спрямовані на реальну боротьбу з "ковідом“.

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